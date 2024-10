Giuntoli corre subito ai ripari: triplo colpo per accontentare Thiago Motta

La Juventus cade sotto i colpi dello Stoccarda: rosa con la coperta corta in difesa e attacco, le mosse di Giuntoli per il mercato di gennaio

Tonfo della Juventus in Champions League, il primo stagionale e della gestione targata Thiago Motta. Bianconeri abulici e raramente pericolosi dalle parti di Nubel, in balia della ragnatela tessuta dai tedeschi che in più circostanze hanno sfiorato il vantaggio prima del lampo da tre punti nel recupero di Toure.

Juve troppo brutta per essere vera e per la prima volta in questa stagione in difficoltà anche sul piano difensivo. Danilo non ha convinto al fianco di Kalulu, con Gatti rimasto per 90 minuti in panchina in previsione anche del Derby d’Italia di domenica contro l’Inter. La ‘Vecchia Signora’ non è riusciti inoltre a contrastare lo strapotere atletico dello Stoccarda, che ha sfoderato una partita di grandissima intensità per soffocare il palleggio degli uomini di Motta, ieri poco lucidi anche nelle letture una volta riconquistata palla. Evidente che la Juventus, anche a livello numerico, necessità di un rinforzo nel pacchetto arretrato dopo l’infortunio di Bremer, che secondo le stime degli uomini della Continassa priverà la squadra di 8-10 punti nel corso della stagione.

Calciomercato Juventus, coperta corta in difesa e attacco: le mosse di Giuntoli

Il Dt Giuntoli si è perciò attivato per reperire sul mercato un tassello in grado di rimpolpare la difesa, fermo restando che sarà impossibile trovare un altro Bremer.

La dirigenza della Juve non ha mosso ancora passi concreti, ma sono diversi i profili al vaglio e che possono fare al caso di Thiago Motta. Giuntoli è a caccia di un’opportunità e difficilmente i bianconeri andranno su un profilo oneroso: più facile pensare a un difensore low cost o in prestito, dove al momento spiccano i nomi di Skriniar, Kiwior e dell’empolese Ismajli. Un nuovo innesto nelle retrovie, però, potrebbe non bastare alla ‘Vecchia Signora’ che anche contro lo Stoccarda ha confermato i limiti e le difficoltà in fase offensiva. Vlahovic è stato sostituito a metà ripresa con Adzic e dietro al serbo non c’è al momento una vera alternativa, considerando lo stop prolungato di Milik. Motta ieri sera nel finale di gara si è affidato a Yildiz come falso nueve, mentre la società pensa a un nuovo attaccante in attesa di valutare al rientro le condizioni del polacco.

L’assalto a David (la Juventus non ha più posti per gli extracomunitari) sarà rimandato eventualmente a fine stagione, mentre per gennaio il club potrebbe fare uno sforzo e anticipare il colpo estivo cercando di portare sotto la Mole Kalimuendo grazie a una formula creativa (prestito con diritto di riscatto). Oltre al giovane francese del Rennes da non scartare un possibile affondo per Jovic, occasione dal Milan visto che i serbo non rientra nei piani di Fonseca. Infine, non è da escludere che la Juve setacci il mercato anche per un laterale basso, considerando che al momento l’unico terzino di ruolo sulla destra è il baby Savona. La coperta è corta nello scacchiere di Thiago Motta: triplo colpo per Giuntoli per correre ai ripari.