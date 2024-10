Juventus, piove sul bagnato per Thiago Motta: l’assenza che fa felice l’Inter

La Juventus si lecca le ferite dopo il tonfo con lo Stoccarda in Champions League: domenica c’è il Derby d’Italia contro l’Inter, continua l’emergenza infortuni per Thiago Motta

Ieri sera prima del match poi perso contro lo Stoccarda l’ennesima tegola per Thiago Motta. Il tecnico della Juventus ha dovuto rinunciare in extremis a Douglas Luiz, ko per infortunio nel riscaldamento della sfida di Champions League.

Il brasiliano dopo pochi minuti ha avvertito un fastidio muscolare e anche a livello precauzionale è stato fermato dallo staff medico bianconero. Per l’ex Aston Villa niente Stoccarda quindi e anche la partitissima con l’Inter di domenica pomeriggio a San Siro è in forte dubbio, in attesa del responso degli esami di questa mattina. “Speriamo non sia niente di importante, le sue condizioni sono da valutare in vista delle prossime gare“, il bollettino di Thiago Motta a caldo in conferenza stampa sullo stop del centrocampista verdeoro. Continua il momento no per Douglas Luiz, deludente in campo e adesso anche ai box per infortunio. Motta aveva puntato ancora sul brasiliano nonostante l’ennesima prova negativa contro la Lazio, confermandolo sulla trequarti dietro Vlahovic vista l’assenza di Koopmeiners.

Juventus, non solo Douglas Luiz: Inter lontana anche per Koopmeiners

Proprio l’olandese tiene sulle spine la Juve e Thiago Motta, considerando le incertezze sul suo rientro in campo. L’ex Atalanta è fermo dalla sfida con il Cagliari, quando era stato costretto ad alzare bandiera bianca per la frattura alla costola saltando così gli impegni contro Lazio e Stoccarda.

La presenza di Koopmeiners per il Derby d’Italia resta in bilico, come confermato da Thiago Motta al termine del match di Champions contro i tedeschi: “Non sappiano ancora se ci sarà contro l’Inter“, le parole del tecnico dalla sala stampa dell’Allianz Stadium. Il recupero dell’olandese è molto complicato, con il tecnico bianconero che potrebbe accentrare Yildiz alle spalle di Vlahovic o avanzare la posizione di Fagioli, considerando anche il possibile forfait di Douglas Luiz. Quasi certamente contro l’Inter non ci sarà Nico Gonzalez, che punta a tornare tra i convocati nelle sfide della prossima settimana con Parma e Udinese. All’assenza dell’argentino ex Fiorentina si aggiungo ovviamente i lungodegenti Bremer e Milik in vista del big match di San Siro contro i campioni d’Italia di Inzaghi.