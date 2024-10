Caos Var nel finale thrilling: il Milan soffre ma vince

In dieci per oltre 60 minuti, al Milan basta il gol di Chukwueze per agganciare l’Inter seconda. Annullato il pari dell’Udinese al 94′



Il Milan batte l’Udinese di misura e aggancia l’Inter, almeno per una notte, al secondo posto in classifica, a -2 dal Napoli capolista. La squadra di Fonseca si prende i 3 punti dopo una partita vissuta ad alta tensione, sempre sul filo del rasoio, con la discussa espulsione a Reijnders che ha costretto i rossoneri a giocare in inferiorità numerica per oltre 60 minuti.

Nella ripresa Morata e soci protestano di nuovo contro Chiffi, applaudito ironicamente dai milanisti presenti al ‘Meazza’ e tornato ad arbitrare il Milan a distanza di 545 giorni, chiedendo il rosso per il duro pestone di Touré ai danni di Chukwueze, autore al 13′ del gol – a conclusione di una rapida azione di contropiede – che alla fine ha deciso la partita.

In dieci uomini, il Milan ha vissuto quasi tutto il secondo tempo in grande sofferenza, arroccato nella propria metà campo per non dire a ridosso dell’area di rigore. Allo scadere Abraham avrebbe potuto spegnere le sofferenze, ma da due passi l’inglese ex Roma ha mancato il tap-in, infortunandosi alla spalla.

Var decisivo allo scadere, il Milan batte l’Udinese e aggancia l’Inter al secondo posto

Finale al cardiopalma, anzi thrilling per i tifosi del Milan. Pareggia Kabasele al 94′, ma Chiffi frena gli entusiasmi e dopo 2-3 minuti abbondanti di check, viene richiamato al Var dove annulla per fuorigioco (probabilmente millimetrico) di Ekkelenkamp, parte attiva nell’azione.

Seconda rete annullata all’Udinese dopo quella a Ehizibue nel primo tempo, ma questa è pesantissima perché toglie il punto ai bianconeri e ne dà tre al Milan.

MILAN-UDINESE 1-0

13′ Chukwueze

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 16, Inter e Milan* 14, Juventus 13, Lazio 13, Udinese* 13, Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4.

*Una partita in più