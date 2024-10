Dal disastro al gol: Chukwueze cambia Milan-Udinese

Il Milan ha sbloccato la partita al dodicesimo del primo tempo grazie ad un gol di Chukwueze, che aveva iniziato davvero male

Pagano subito le scelte di Paulo Fonseca. Il Milan ci mette così dodici minuti a passare in vantaggio contro l’Udinese e lo fa con una delle novità del tecnico portoghese, Samu Chukwueze.

Il nigeriano sblocca dunque il match, valevole per l’ottava giornata di Serie A, con il suo mancino, su assist del solito Christian Pulisic. Ma l’azione è nata su iniziativa di Noah Okafor, altra sorpresa di Fonseca, che con facilità ha saltato Ehizbue, sulla fascia sinistra, servendo poi l’americano, che con facilità ha dato il pallone al nigeriano che ha battuto Okoye.

Milan-Udinese, svolta Chukwueze: Fonseca esulta

E’ svoltata così la partita del Milan, ma anche dello stesso Samu Chukwueze. Il match del nigeriano, infatti, era iniziato nei peggiori dei modi: al primo pallone toccato sbaglia il passaggio, permettendo all’Udinese di creare una buona occasione dalle parti di Mike Maignan.

Sono passati pochi minuti ed è arrivato un altro errore da parte dell’ex Villarreal, che ha mancato un stop, facendo scivolare in messa laterale la sfera. Uno sbaglio che ha portato ai primi mormorii di San Siro. Poi, come detto, il gol, che cambia la partita del Milan e chissà che non sia pure la svolta per la stagione di Chukwueze.