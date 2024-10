Svolta in Milan-Udinese: espulsione e caos

Nuova svolta della partita, con il Milan che rimane in dieci per l’espulsione di Tiijani Reijnders. Ecco cosa è successo

E’ cambiata ancora la partita tra il Milan e l’Udinese, che si sta giocando a San Siro e valevole per l’ottava giornata di Serie A.

Dopo il vantaggio, arrivato al dodicesimo per la rete di Samu Chukwueze, con l’ennesimo assist di Christian Pulisic, il Diavolo è rimasto in dieci per l’espulsione di Tiijani Reijnders. L’olandese ha provato a riprendere Sandi Lovric lanciato in porta: le gambe dei due centrocampisti si sono così incrociate (il contatto è davvero impercettibile), portando l’arbitro Daniele Chiffi ad estrarre il cartellino rosso. Nemmeno il controllo al Var ha fatto cambiare idea al fischietto di Padova.

Milan, Fonseca su tutte le furie: le scelte dell’arbitro contestate dal mister

Una decisione che ha mandato su tutte le furie Paulo Fonseca e l’intero San Siro, stasera strapieno con oltre 70mila tifosi.

Il tecnico ha così poi protestato con veemenza chiedendo il giallo per Bijol. Lo stadio si è inevitabilmente acceso, fischiando e manifestando tutto il proprio malumore ad ogni decisione dell’arbitro, preso di mira dopo l’espulsione di Reijnders. Il giallo per il capitano dell’Udinese è arrivato solamente al 42esimo. Così San Siro ha applaudito ironicamente alla scelta di Chiffi, che è tornato ad arbitrare il Milan a distanza di 545 giorni.