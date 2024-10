Quattro minuti da incubo per Abraham: gol sbagliato e infortunio

Tammy Abraham ha giocato quattro minuti prima di lasciare il campo per infortunio, ma gli sono bastati per mettersi in mostra

Una serata da dimenticare per Tammy Abraham. L’attaccante inglese, partito dalla panchina dopo il match disastroso di Firenze, è subentrato al 72esimo, per dare il cambio ad uno stremato Alvaro Morata.

La partita dell’ex Roma è però durata solamente quattro minuti: il calciatore ha riportato un infortunio alla spalla vecchio (non è nuovo a questo tipo di problema), lasciando il campo in lacrime. L’infortunio è arrivato dopo esser caduto male per via di uno scontro con Okoye. Proprio nella stessa azione Abraham si è reso protagonista in negativo sbagliando un gol clamoroso: il pallone chiedeva solamente di essere spinto in porta dopo la respinta dell’estremo difensore nigeriano sul tiro di Pulisic, ma l’ex Roma l’ha colpita malissimo e nello slancio si è così infortunato. Paulo Fonseca è stato così costretto a sostituirlo, facendo entrare Ruben Loftus-Cheek. Resta in panchina per tutto il match Rafa Leao