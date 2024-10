Dal Milan alla Juve come Kalulu: “Il profilo che stanno cercando”

Giuntoli potrebbe mettere le mani su un altro calciatore in uscita dal Milan. L’affare potrebbe chiudersi quasi a costo zero

Un altro possibile affare sull’asse Milano-Torino. Dal Milan alla Juventus ancora una volta e appena qualche mese dopo l’approdo a Torino di Pierre Kalulu. Col senno di poi un affarone dei bianconeri, viste le prestazioni fornite fin qui dal difensore francese. In pochissimo tempo il classe ’98 è diventato uno dei calciatori più importanti della squadra di Thiago Motta.

La cessione di Kalulu alla Juve venne contestata da tanti tifosi rossoneri, diventando di nuovo argomento topic dopo la gigante prova del transalpino in quel di Lipsia. Il 24enne di Lione disputò una partita enorme, salvando la porta e dunque il risultato in almeno due occasioni.

Come recitava la nota della società di Exor del 21 agosto scorso, Kalulu è approdato alla Continassa a “titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, (…) a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni, pagabili in due esercizi”.

Inoltre “l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 14 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

“Attenzione a Jovic”: il serbo come Kalulu, dal Milan alla Juve quasi a costo zero

Non solo un difensore, con Skriniar tra i papabili, a gennaio Giuntoli dovrebbe consegnare a Motta anche un altro attaccante. O meglio dire, un vice Vlahovic. Piace Kalimuendo del Rennes, già allenato dall’italo-brasiliano nelle giovanili del Psg, ma se la dirigenza juventina dovesse andare su un profilo più esperto e che conosce già la Serie A, occhio a Luka Jovic.

L’agente del serbo è Fali Ramadani, lo stesso di Federico Chiesa e in eccellenti rapporti con Giuntoli. Jovic è ai margini del Milan, come dimostrano gli appena 78′ disputati in questo scorcio di stagione. “Credo sia giusto fare attenzione al suo nome – ha detto Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’ a ‘Juve Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

“Jovic è quel profilo che sta cercando la Juve – ha sottolineato Albanese – Conosce già il campionato italiano”. In scadenza a giugno prossimo, Giuntoli potrebbe ottenerlo dal Milan a condizioni estremamente vantaggiose, quasi a costo zero.