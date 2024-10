Juventus, Giuntoli in missione: ecco il nuovo bomber se Vlahovic non firma | CM.IT

La Juventus a caccia di un centravanti e non solo per il mercato di gennaio: c’è un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli se Vlahovic non rinnova

Tanti addetti ai lavori presenti ieri all’Olimpico per il match tra Italia e Belgio, con gli Azzurri di Spalletti rimontati dagli ospiti dopo un avvio di partita dominante.

Alla fine, con l’Italia in dieci uomini per l’espulsione di Pellegrini nel finale di primo tempo, il Belgio è riuscito a trovare il 2-2 tra il rammarico dei ragazzi di Spalletti che sembravano avere il match in mano dopo l’uno-due firmato da Cambiaso e Retegui. In tribuna a seguire il bianconero c’era anche Cristiano Giuntoli, con il Dt della Juventus che ha seguito ovviamente anche altri profili che potrebbero fare all caso della ‘Vecchia Signora’ tra gennaio e giugno. A Thiago Motta serve un difensore dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Bremer, che priverà l’allenatore ex Bologna del brasiliano fino al termine della stagione. Inoltre, preoccupano anche le condizioni di Milik, operato anche lui nuovamente al ginocchio dopo il primo intervento al menisco dello scorso giugno.

Calciomercato Juventus, Openda nel mirino di Giuntoli senza il rinnovo di Vlahovic

Giuntoli perciò è a caccia di possibili occasioni per la riapertura del mercato (Kalimuendo in questo senso è un nome caldo) e all’Olimpico ha voluto osservare da vicino Lukebakio, jolly offensivo forza al Siviglia.

L’attaccante di origini congolesi ha un contratto fino al 2028 e per strapparlo eventualmente agli andalusi ci vorranno tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tra gli osservati speciali di Giuntoli – come raccolto da Calciomercato.it – c’era anche il connazionale Lois Openda, in evidenza la scorsa settimana nel match in Champions League vinto contro il Lipsia dai bianconeri dopo una grande rimonta in dieci uomini. Qui però la valutazione dei tedeschi si alza e certamente andrebbe a sfiorare i 60 milioni, dopo lo sbarco in estate nel club della galassia Red Bull per circa 40 milioni di euro. Openda piace anche a Thiago Motta, ma potrebbe arrivare solo in un caso la prossima stagione alla corte dell’allenatore italo-brasiliano: se dovessero naufragare le trattative con Dusan Vlahovic sul rinnovo di contratto.

Giuntoli resta fiducioso sul prolungamento oltre il 2026 del centravanti serbo ma, se dovessero esserci sorprese e una rottura tra le parti, il bomber del Lipsia sarebbe in prima fila nei pensieri della dirigenza della Continassa per rimpiazzare l’attuale numero nove.