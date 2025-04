Juventus, Cambiaso ai saluti: l’addio finanzia il doppio colpo

La Juventus pensa al futuro, con Andrea Cambiaso che sembra essere al passo d’addio. La sua cessione servirà a finanziare il doppio colpo da parte di Giuntoli, che ha già individuato i due profili.

Sarà un finale di stagione a dir poco importante per i bianconeri, che praticamente si giocano tutti. Dopo una annata, l’ennesima, al di sotto delle aspettative, per le finanze del club e per la sostenibilità del progetto è fondamentale avere gli introiti che arrivano dalla Champions League. Serviranno, in tal senso, a finanziare il calciomercato in entrata, insieme a qualche fisiologico sacrificio da fare. E per il quale, ovviamente, serviranno delle offerte interessanti per le finanze della Juventus.

Tra i profili da tenere maggiormente sotto osservazione c’è sicuramente quello di Andrea Cambiaso. Già a gennaio, infatti, sembrava al passo d’addio, con il Manchester City di Pep Guardiola fortemente interessato, ma alla fine non si è concretizzato. I Citizens potrebbero tornare alla carica in estate ma, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, attenzione alla candidatura del Liverpool, che deve trovare un erede di Alexander Arnold. Con la sua cessione, però, la Juventus potrebbe avere le risorse per un doppio colpo che sarebbe fondamentale per il futuro di questa squadra.

Juventus, doppio colpo in entrata: guizzo di Giuntoli

Nelle ultime due sessioni di calciomercato la Juventus si è mossa tanto, ma i calciatori arrivati raramente hanno fatto la differenza. Forse il solo Thuram ha avuto un impatto importante. Hanno deluso tantissimo, invece, Douglas Luiz, Koopmeiners e, dopo un ottimo inizio, anche Kolo Muani. In tal senso, stando a quanto raccontato da TuttoSport, sono due i colpi che la cessione di Cambiaso potrebbe parzialmente finanziare. Il primo riguarda il suo sostituto, ed in tal senso la Juventus ha messo nel mirino Nuno Tavares della Lazio e Maxim De Cuyper del Brugge.

Si tratta di calciatori di alto profilo, seppur sul laterale della Lazio restano delle perplessità a proposito delle sue condizioni fisiche. Il costo del loro cartellino è inferiore al valore di Cambiaso e per questo motivo parte del ricavato potrebbe essere dirottato sull’altro grande obiettivo della Juve. Stiamo parlando, come sottolineato ancora una volta da TuttoSport, di Sandro Tonali, che al Newcastle sta facendo grandissime cose e che, però, vedrebbe ovviamente di buon occhio un ritorno in Serie A.

Sarebbero due colpi assolutamente necessari per i bianconeri, che non possono permettersi errori in vista della prossima stagione. Ne va anche della posizione di Cristiano Giuntoli, la cui posizione dopo questo primo anno pieno alla Juventus è fortemente instabile ed al centro di tante critiche. Da parte dei tifosi e non solo.