I piani di Cambiaso: il rientro con la Juve e l’obiettivo Manchester City

È stato vicino a lasciare la Juventus a gennaio, con il Manchester City che ha mostrato un forte interesse, ma ora è pronto a tornare a disposizione di Thiago Motta: ecco quando può tornare in campo

Sono state settimane molto complicate quelle di Andrea Cambiaso. Le voci di mercato si sono riflesse inevitabilmente sul campo, con delle difficoltà che sono apparse evidenti, anche a causa di un fastidio alla caviglia che non si è ancora risolto del tutto. L’interesse di Pep Guardiola, stregato dall’esterno della Nazionale, non lascia indifferenti e ha distratto il giocatore.

La volontà di Cambiaso, nel corso del mercato di gennaio, è stata chiara: lasciare la Juventus per raggiungere al più presto il Manchester City. Una volontà che, però, non è stata assecondata dalla dirigenza bianconera, che per privarsi di Cambiaso avrebbe voluto un’offerta monstre che non è mai arrivata dai Citizens. Ora Andrea sta recuperando dal problema alla caviglia e si appresta a tornare in campo. Il sogno Guardiola, tuttavia, non è svanito del tutto.

Cambiaso mette l’Inter nel mirino: la Juve ora deve recuperarlo

Andrea Cambiaso adesso è un asset da recuperare per la Juventus. I rapporti si sono induriti dopo questo mercato di gennaio, con il giocatore che -a un certo punto- ha deciso di prendersi del tempo per recuperare al meglio dall’infortunio e non mettersi più a disposizione di Thiago Motta.

Ora l’obiettivo del calciatore è quello di tornare per il Derby d’Italia di domenica prossima, recuperando il più possibile dal fastidio alla caviglia e tornando a disposizione per la sfida contro l’Inter. I bianconeri in questa seconda parte di stagione hanno bisogno di ritrovare il miglior Cambiaso, prima di tornare a parlare di mercato in estate: il rebus sul Manchester City sarà legato alla possibile sanzione in cui potrebbe incappare il club inglese. Oltre al Citizens, però, anche altri grandi club hanno visionato il terzino ligure in passato e hanno mostrato interesse nei confronti del calciatore. La grande cessione estiva della Juventus, in ogni caso, potrebbe essere sempre Andrea Cambiaso.