DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre: è giorno di Italia-Belgio. Berardi si candida: “Pronto per una big”

Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo ancora alle prese con un grave infortunio: “Big? Fino a 26-27 anni non mi sentivo maturo. Io voglio giocare sempre e in quegli anni rifiutavo l’idea del turnover e della panchina. Forse era anche mancanza di fiducia nei miei mezzi. Non ho rimpianti, nel frattempo ho capito, sono maturato e da due-tre anni sono pronto. Tre anni fa ho detto no all’Atalanta, l’anno scorso volevo andare alla Juve ma i club non si sono accordati. Io ci rimasi male, ho litigato con la società perché era il momento giusto. Champions? Da tre anni a questa parte ci penso sempre, un’ambizione profonda che voglio soddisfare”.