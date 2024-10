Inchiesta ultras, si muove l’Antimafia: annuncio UFFICIALE

Sono cominciati gli interrogatori per l’inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan. Le ultime sulla vicenda

Non c’è da annoiarsi nel corso di questa sosta per le Nazionali. Al di fuori del terreno di gioco per Milan e Inter continua infatti a tenere banco un caso spinoso che sta facendo tanto chiacchierare da ormai una manciata di giorni.

Nelle prossime ore dovrebbero infatti arrivare ulteriori possibili sviluppi nell’inchiesta condotta dalla Procura di Milano che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Sulla stessa inchiesta si accendono infatti i fari della Commissione Antimafia e come evidenziato da ‘La Stampa’ hanno già acquisito gli atti relativi alle indagini. Oggi, inoltre, il capogruppo PD Walter Verini presenterà in maniera ufficiale la richiesta di un Comitato, il quale possa prendere ad occuparsi della vicenda.

Lo stesso quotidiano inoltre evidenzia le parole del senatore dem: “La presidente della Commissione Chiara Colosimo mi ha già comunicato per le vie brevi che accoglierà la mia richiesta. E dunque probabile che dopo la lettura delle carte si procederà alle audizioni dei presidenti dei club milanesi e delle persone utili alla ricostruzione della vicenda”.

Inchiesta ultras, possibili le audizioni dei presidenti di Inter e Milan

Secondo quanto riportato dunque si dovrebbe procedere ad ascoltare anche i presidenti di Inter e Milan, in una vicenda che si fa sempre più intricata.

Verini, estendendo la portata del problema, quindi aggiunge: “Dobbiamo affrontare un problema che non è solo milanese. In moltissimi stadi italiani c’è questa situazione, in un connubio pericolosissimo tra ultrà, criminalità e criminalità organizzata. E le società spesso chiudono gli occhi”.

La vicenda resta quindi spinosa e da affrontare anche in ottica futura con Verini che si è soffermato anche sulle attività collaterali della criminalità organizzata che orbitano proprio intorno agli stadi: “Occorre restituire gli stadi ai tifosi e non lasciarli nelle mani dei delinquenti”.