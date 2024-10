Ultim’ora, stangata Sinner: pessime notizie dopo la vittoria contro Shelton

Arriva la stangata per Jannik Sinner: brutte notizie dopo la sua vittoria contro Shelton nel torneo di Shanghai

Continua la cavalcata di Jannik Sinner ai Masters 1000 di Shanghai. Nella giornata di ieri il numero 1 al mondo si è sbarazzato in due set dello statunitense Ben Shelton in un 6-4, 7-6 che lo ha proiettato verso i quarti di finale del torneo dove affronterà Medvedev. I due si sono già incrociati di recente, più precisamente lo scorso 5 settembre agli US Open, quando l’azzurro ha avuto la meglio in quattro set per 6-1, 1-6, 6-1, 6-4, sempre ai quarti di finale.

La sfida contro il russo non sarà comunque semplice. Jannik ci arriva con una striscia di vittoria importante a Shanghai, ma anche dopo la sconfitta in finale in Cina contro Alcaraz appena una settimana fa. Un’occasione persa di fare suo un altro trofeo in questo 2024 storico per il tennista italiano, nonostante le ombre della squalifica per doping che lo perseguitano.

Il numero 1 della classifica ATP sta ancora attendendo l’esito della riapertura del caso, partito dagli Indian Wells dello scorso anno per una contaminazione, apparentemente involontaria, di Clostebol. Una decisione che, fortunatamente, non sta condizionando troppo il nostro tennista sul campo, come dimostrato anche dai successi di Shanghai.

Sinner, che botta: l’attacco che non ti aspetti

La recente sconfitta contro Alcaraz, come detto, brucia ancora nell’animo di Sinner e dei suoi tifosi. I due potrebbero incrociarsi nuovamente in semifinale a Shanghai, con il tentativo di vendetta da parte di Jannik contro lo spagnolo, diventato nel frattempo il numero 2 al mondo proprio dopo il successo in finale a Pechino lo scorso 2 settembre.

Sul match si era espresso negli scorsi giorni Mats Wilander. L’ex tennista svedese ha paragonato la finale di Pechino alle partite dei “Big 3” e l’ha persino definita superiore in termini di gioco. “Stanno seguendo le orme dei Big 3. Spero che Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic non stiano ascoltandomi, ma in termini di livello, quando Sinner e Alcaraz sono al top, non c’è nessuno che abbia giocato un tennis migliore”.

Queste le parole del 7 volte campione slam, che ha però generato una risposta immediata di Alex Dolgopolov, che non ha speso le stesse parole d’affetto per Sinner e Alcaraz: “Scusa Mats, ultimamente guardo raramente il tennis (Si è arruolato nell’esercito ucraino, ndr), ma ho guardato per sbaglio gli highlights della finale del torneo di Pechino e la mia opinione probabilmente è inutile”. Ha iniziato su X l’ex tennista.

Poi ha continuato: “Tendo a essere fortemente in disaccordo, i Big 3 avevano un livello molto più elevato di utilizzo delle altezze, dei cambiamenti di ritmo e di ricerca degli angoli. In una buona giornata non sceglierei mai le star presenti attualmente”. Una bella botta per il nostro Sinner, che non dovrà ascoltare nessun’opinione ancora una volta, per concentrarsi sulla sua gara in programma domani e valida per un accesso alle semifinali.