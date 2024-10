Colpo di scena Pogba-Juve, l’annuncio: “Può ancora giocare”

Il centrocampista francese è pronto ad indossare nuovamente gli scarpini dopo la riduzione della squalifica

Dopo un lungo silenzio dovuto alla pesante squalifica subita, per Paul Pogba sembra essere tornata la luce. Il centrocampista francese nei giorni scorsi è stato parzialmente riabilitato dal TAS di Losanna dopo la squalifica per doping e, contrariamente alla prima sentenza con la quale era stato fermato per oltre quattro anni, potrà tornare in campo dal marzo 2025.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva commentato il possibile ritorno di Pogba, chiudendo però le porte ad una possibile nuova chance con la maglia della Juventus. Va infatti ricordato che il forte centrocampista francese si trova ai margini da oltre un anno e che, oltre al periodo trascorso ai box a causa della squalifica, non viene da annate certamente memorabili soprattutto per la grande fragilità mostrata sotto l’aspetto fisico. Le motivazioni, però, di certo non mancheranno ad un campione di tale portata con tanto da dimostrare per lasciarsi alle spalle un brutto periodo.

Alle parole di Giuntoli, inoltre, vanno anche aggiunte quelle che Thiago Motta aveva pronunciato alla vigilia di Juventus-Cagliari. Anche in quel caso il tecnico italo-brasiliano aveva parlato di Pogba più come un ex calciatore bianconero, il cui futuro con ogni probabilità sarà distante da Torino. A smorzare il clima di tensione, ci ha pensato quest’oggi un’altra figura di spicco all’interno della dirigenza della Juve. L’amministratore delegato Maurizio Scanavino, infatti, ha timidamente aperto alla notizia del ritorno al calcio di Pogba.

Calciomercato Juve, Scanavino apre a Pogba: “Stiamo parlando con il suo entourage”

Le possibilità di una permanenza di Pogba alla Juventus, va ribadito, rimangono minime. Nel futuro del ‘Polpo’, piuttosto, sembra essere più quotata la pista MLS oppure quella che porterebbe ad un suggestivo ritorno in Francia.

Nel frattempo, intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’amministratore delegato della Juve Maurizio Scanavino ha lasciato aperta ogni possibilità. Così il noto dirigente si è espresso sul ritorno a marzo di Pogba dopo la riduzione della squalifica a 18 mesi: “Stiamo parlando con il suo entourage. Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff”.