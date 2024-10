Da Pogba all’erede di Bremer, la conferma di Giuntoli: “Vedremo se ci saranno possibilità”

Intervistato ai microfoni di Dazn, Cristiano Giuntoli ha toccato diversi argomenti caldi in casa bianconera. Ecco quanto riferito dal football director bianconero

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Cagliari, Cristiano Giuntoli ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN. Reduce dall’importante vittoria in Champions League contro il Lipsia ma anche dalla notizia dell’infortunio di Bremer e della riduzione della squalifica di Pogba, la Juventus affronta i rossoblu con rinomate certezze ma anche con qualche punto interrogativo. Di seguito le parole di Giuntoli a DAZN:

“Pogba? Intanto aspettiamo la sentenza definitiva del TAS, poi prenderemo una decisione: è stato un grande calciatore, ma è tanto tempo che fermo. Sostituto Bremer? Ci dispiace molto per lui, personalmente e per tutti noi. Il mister dovrà ‘arrangiarsi’ con altri calciatori di valore, vediamo come reagirà la squadra. Poi a gennaio vedremo se ci saranno opportunità. Rinnovo Vlahovic? Un grande calciatore, ce lo godiamo: stiamo parlando con il suo entourage: siamo fiduciosi per il futuro”.

Giuntoli ha poi toccato l’argomento che riguarda il centrocampo e le rotazioni che Thiago Motta imprime alla zona nevralgica del campo: “Thiago usa sicuramente molto i centrocampisti; ne abbiamo molti e bravi, siamo sereni per il futuro“. Ricordiamo come il tecnico della Juventus abbia escluso nuovamente dall’undici titolare Douglas Luiz. Al centrocampista brasiliano, in ombra nel match di Champions contro il Lipsia, è stato infatti preferito Manuel Locatelli, che sarà affiancato da Khephren Thuram in cabina di regia.