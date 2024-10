Matteo Berrettini, piove sul bagnato: altra batosta dopo il ko a Shanghai

Matteo Berettini, così proprio non va: l’ennesima pessima notizia dopo la sconfitta patita a Shanghai. Ecco cos’è successo

Si mette davvero male per Matteo Berrettini. Il tennista italiano è uscito sconfitto anche a Shanghai, in un’ennesima cocente delusione per tutti. L’azzurro ha ceduto nel secondo turno del Masters 1000, contro il danese Holger Rune, vittorioso in rimonta. Matteo era riuscito a passare in vantaggio per 6-4, ma nelle due ore successive è arrivato il ribaltone con un 4-6, 3-6.

L’azzurro non ha saputo reggere alla distanza, anche a causa di una condizione fisica che non riesce più ad essere la stessa dopo i continui infortuni. Proprio a causa dei numerosi stop il tennista italiano ha perso numerosi incontri, scendendo rovinosamente in classifica ATP. Tutti voi ricorderete come Berrettini ha raggiunto anche la posizione numero 6 del ranking, mentre ora è scivolato stabilmente al di fuori della top 30.

Un tracollo brutto, che ha spento le speranze di avere due tennisti italiani nelle primissime posizioni in classifica. I tifosi si devono “accontentare” di Jannik Sinner, che per il momento sta mantenendo un rendimento elevatissimo con prestazioni convincenti ed un primato che non ha intenzione di lasciare nelle mani dell’inseguitore e rivale Alcaraz.

Matteo Berrettini, il dato è terribile: annate da incubo

Per Berrettini, invece, i risultati stentano ad arrivare e le delusioni sono cocenti. All’inizio del torneo di Shanghai il tennista romano si era detto contentissimo di partecipare e di ripensare ai bei ricordi del passato, che purtroppo tali rimarranno dopo la sfida contro Rune che ha decretato la sua eliminazione precoce dal torneo.

Come detto, le numerose sconfitte dell’azzurro sono costate carissimo anche alla sua classifica. Ma non solo, ci sono dei dati estremamente allarmanti sull’atleta. Berrettini non raggiunge il terzo turno di un Masters 1000 da Montecarlo 2023 e in questo anno e mezzo ha ottenuto solo 6 vittorie su 17 incontri.

Se invece prendiamo in considerazione solo il cemento il classe 1996 non raggiunge il terzo turno di un torneo addirittura da Indian Wells 2022 e i numeri sono davvero preoccupanti. Servirebbe una scossa importante per l’azzurro, che è entrato in un vortice oscuro senza una fine apparente. Berrettini è riuscito a vincere alcuni tornei di categorie minori, ma non ha trovato in alcun modo un successo convincente nei 1000, anche a causa di un sorteggio che lo ha sempre messo contro i migliori per via della nuova classifica. L’obiettivo è concludere la stagione al meglio e arrivare nella Top 30 il prima possibile, come più volte dichiarato.