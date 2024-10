Alcaraz scavalca Sinner, tutto stravolto dopo Pechino: cosa cambia

Dopo la finale di Pechino, in cui ha trionfato sull’azzurro, avviene il sorpasso di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner: il motivo

E’ stata una finale epica, quella andata in scena a Pechino, nell’ATP 500, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Oltre tre ore di battaglia, risolte a favore dello spagnolo per 6-7 6-4 7-6, per di più in un tie break conclusivo che era iniziato nettamente a favore dell’azzurro. Ma i sette punti consecutivi del murciano, alcuni ai limiti dell’irreale, hanno fatto la differenza.

Uno spettacolo che ha esaltato il pubblico dell’arena pechinese e anche i telespettatori, per la bravura dei due fuoriclasse, confermata ancora una volta. Per i tifosi italiani, delusione per la sconfitta di Sinner, arrivata proprio quando sembrava che l’altoatesino potesse portare la contesa dalla sua parte, ma la conferma della grande caratura del 23enne, che non esce certo ridimensionato da questo confronto.

Con l’era dei Big Three ormai giunta alla conclusione, sembra proprio che sarà questo il duello destinato a segnare un’epoca nel mondo del tennis. Ora, si guarda già a quelli che potrebbero essere i prossimi confronti diretti tra i due. Sinner e Alcaraz potrebbero ritrovarsi contro nei prossimi due Masters 1000, a Shanghai e a Parigi-Bercy, alle ATP Finals e chissà, magari anche in Coppa Davis. Per non parlare degli Slam in programma il prossimo anno: i tempi per una finale in uno dei Majors tra loro sono ormai maturi.

Alcaraz-Sinner, duello infinito: ora il bilancio è a favore dello spagnolo

L’esito del match di Pechino sancisce, a livello statistico, un dato importante. Alcaraz piazza il sorpasso a Sinner, anche se non nel ranking ATP, dove l’azzurro è ancora largamente davanti e destinato a rimanerci ancora per diverse settimane.

Con il titolo conquistato in Cina, infatti, Alcaraz vince il 16esimo torneo in carriera nel circuito maggiore, eguagliando Jannik. Ma come sappiamo, a livello di trionfi nelle prove del Grande Slam, per il momento siamo 4-2 per il murciano. Che oltretutto, con la vittoria di ieri, ha allungato sul 6-4 nei confronti diretti tra i due (3-0 quest’anno, considerando le due semifinali vinte a Indian Wells e al Roland Garros).

La sensazione, comunque, è che i due, ogni volta che si affrontano, imparino qualcosa l’uno dall’altro e siano stimolati a fare sempre meglio la volta successiva. Ecco perché possiamo aspettarci un pronto riscatto da parte di Sinner, sicuramente desideroso di prendersi quanto prima una rivincita in campo.