Thuram tiene sulle spine l’Inter: le condizioni del francese dopo gli esami

Marcus Thuram toccato duro alla caviglia dopo la super tripletta contro il Torino: gli aggiornamenti dalla Francia sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Marcus Thuram, dopo il brutto colpo alla caviglia rimediato ieri sera nella sfida contro il Torino e decisa proprio da una tripletta del francese.

Inzaghi si era mostrato un po’ preoccupato per l’infortunio dell’attaccante, uscito nella ripresa dopo i tre gol realizzati contro i granata e che hanno trascinato i campioni d’Italia al successo a San Siro. Anche lo stesso Thuram aveva messo un po’ in apprensione l’ambiente nerazzurro e rimandato agli esami di rito all’indomani della sfida contro il ‘Toro’. Sul conto del foglio d’arte arrivano notizie comunque rassicuranti, non solo per l’ìInter ma anche per la Francia.

Inter, infortunio Thuram: escluse lesioni alla caviglia per il francese

Thuram oggi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali – scrive ‘L’Equipe’ – che hanno escluso la presenza di lesioni alla caviglia destra dopo il fallaccio di Maripan (poi espulso) nei confronti del francese.

L’attaccante ex Borussia quindi raggiungerà domani regolarmente il ritiro della Francia a Clairefontaine agli ordini di del Ct Deschamps. Si valuteranno poi quotidianamente le condizioni di Thuram in vista delle due sfide di Nations League contro Israele e Belgio. Intanto l’Inter e Simone Inzaghi tirano un grosso sospiro di sollievo e aspettano il ritorno del francese ad Appiano Gentile dopo gli impegni in nazionale, in vista del ciclo ravvicinato di partite tra campionato e Champions che inizierà con la trasferta dell’Olimpico contro la Roma.