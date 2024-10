Inzaghi e il problema dell’Inter: “Adesso non basta”. Ansia Thuram: “Mi preoccupa”

Simone Inzaghi analizza la vittoria per 3-2 del Meazza contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa

L‘Inter si distrae e rischia dopo una partita in totale controllo contro il Torino nell’anticipo del campionato di Serie A.

I nerazzurri si adagiano sulla tripletta di Thuram dopo l’espulsione di Maripan e nel finale riaprono una gara praticamente già chiusa dopo il 3-1 firmato dallo scatenato attaccante francese a inizio ripresa. Simone Inzaghi si arrabbia per le disattenzioni dei suoi e in particolare per il fallo commesso da Calhanoglu in occasione del rigore su Masina: “I gol presi sono frutto di determinati errori. Dipende da tutta l’Inter, non solo dai difensori. Evidentemente non basta quello che stiamo facendo, stiamo analizzando cosa non va e dobbiamo continuare a migliorare negli allenamenti. L’approccio dei ragazzi però è stato ottimo, abbiamo creato tante occasioni e il 3-2 finale come a Udine non rispecchia quello che si è visto in campo. Stiamo facendo un percorso: abbiamo 14 punti in campionato e 4 in Champions senza subire gol. La squadra ha dato un grande segnale dopo la sconfitta nel derby. Adesso arriva un bel calendario dopo la sosta”.

Inter-Torino, Inzaghi sull’infortunio di Thuram: “Mi ha chiesto il cambio dopo la tripletta”

Thuram trascina l’Inter, ma allo stesso tempo non lascia tranquillo Inzaghi sulle sue condizioni fisiche: “Ha preso un colpo al tendine, adesso era sul lettino con il ghiaccio e un po’ preoccupato. Un giocatore che fa 3 gol e chiede il cambio un po’ mi preoccupa. Per la nazionale vedranno il nostro staff con i medici francesi. Marcus è un grandissimo giocatore e deve solo continuare così, anche per come si mette ogni giorno a disposizione dei compagni”.

🗣️ #InterTorino – #Inzaghi in conferenza stampa: “#Thuram ha preso un colpo al tendine, adesso era sul lettino con il ghiaccio e un po’ preoccupato. Un giocatore che fa tre gol e chiede il cambio un po’ mi preoccupa. Per la nazionale vedranno con i medici” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/wJ7a7KfbH5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 5, 2024

Infine sul rientro di Barella dopo la sosta: “Vedremo giorno per giorno, adesso è due settimane che non lo vedo perché ha fatto fisioterapia. C’è fiducia e lo aspetto: è un giocatore molto importante per noi e vuole rientrare il prima possibile”, conclude Inzaghi.