Thuram lancia l’allarme: “Farò degli esami alla caviglia”. L’abbraccio a Zapata

L’Inter supera per 3-2 il Torino, trascinata dalla tripletta di un super Thuram: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’attaccante nerazzurro

Marcus Thuram si prende la scena, trascinando con una tripletta l’Inter nell’anticipo del Meazza contro il Torino.

Per distacco MVP della partita, l’attaccante francese raggiunge Retegui in vetta alla classifica cannonieri con 7 reti in altrettante gare di Serie A: “Il mio obiettivo numero uno è aiutare la squadra, poi se viene il gol tanto meglio. Lavoro ogni giorno per migliorare – esordisce Thuram in conferenza stampa – Tutti erano sorpresi quando sono arrivato all’Inter, pensavano che fossi più un attaccante di manovra e che non segnassi tanto. La gente vuole soprattutto il gol, ma vorrei che apprezzasse anche le altre cose che un giocatore fa in campo”. Sulle amnesie difensive e i brividi nel recupero: “La colpa è di tutti, anche di noi attaccanti. Si difende in undici, non solo con il portiere e i difensori. Proveremo a crescere su questo aspetto nelle prossime partite”.

Inter-Torino, Thuram e l’infortunio: “Mi è girata la caviglia”

Thuram lancia un piccolo allarme sulle sue condizioni fisiche, oltre a Simone Inzaghi anche Deschamps in chiave Francia è in apprensione: “La caviglia mi fa un po’ male, mi è girata un po’. Adesso farò gli esami con il dottore e vedremo – spiega Thuram dopo l’entrataccia nel primo tempo di Maripan – Dopo una vittoria e i tre punti vai con la testa più leggera in nazionale”.

🗣️ #InterTorino – Marcus #Thuram in conferenza stampa: “La caviglia mi fa un po’ male, mi è girata un po’. Adesso farò gli esami con il dottore e vedremo. Il mio obiettivo numero uno è aiutare la squadra: se poi arriva il gol, tanto meglio” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ct4JZr5ClC — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 5, 2024

Decisamente più gravi le condizioni di Zapata, uscito in barella e in lacrime dopo l’infortunio al ginocchio nel finale di partita: “Non so quello che si è fatto, però è sempre orribile vedere un tuo collega che si fa male. Lui è un giocatore incredibile, gli auguro di tornare il prima possibile in campo“, l’abbraccio virtuale di Thuram al bomber del Torino.