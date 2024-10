Nesta scherza e replica a Juric: “L’arbitro non era della Lazio”

Mota risponde a Dovbyk nel posticipo tra Monza e Roma, terminato tra le polemiche: le parole in conferenza stampa di Alessandro Nesta

La Roma protesta per il presunto rigore ai danni di Baldanzi, con il fanalino di coda Monza che alla fine grazie al guizzo di Mota porta a casa un punto prezioso.

Alessandro Nesta rimane ancora a secco di vittorie sulla panchina del Monza e replica, seppur con toni distesi, al collega Juric sul caos finale: “Non voglio parlare dell’arbitro, ma sicuramente non era della Lazio – scherza sorridendo l’allenatore biancorosso in conferenza stampa – Loro hanno protestato sul rigore, che per me non c’era, io per altre situazioni. Alla fine ho salutato l’arbitro, le robe di campo finiscono al fischio finale e serve sdrammatizzare”.

Sul pareggio che muove la classifica e fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico romano, a rischio esonero alla vigilia in caso di naufragio contro i giallorossi: “Questo punto vale tanto anche perché abbiamo fuori diversi giocatori importanti. Speriamo di recuperare tutti gli assenti il prima possibile. Faccio i complimenti ai ragazzi, anche se so benissimo che i punti sono pochi e quindi non voglio cercare scuse. Ho la fortuna di avere dei giocatori responsabili, che tengono tantissimo alla causa ed è questo anche il motivo del ritiro anticipato”.

I tifosi però sono tutti con la squadra e l’allenatore: “Il loro sostegno va controcorrente a quello che succede di solito in giro. Siamo in debito con loro e vogliamo sdebitarci al più presto”, conclude Nesta.