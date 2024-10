Juric al veleno dopo Monza-Roma : “È scandaloso, così è dura da accettare”

Bufera nel finale di Monza-Roma per un episodio incriminato nell’area di rigore dei brianzoli: la rabbia di Ivan Juric in conferenza stampa

Veementi le proteste della Roma sull’episodio in area di rigore tra Baldanzi e Kyriakopoulos, che non è stato sanzionato dall’arbitro La Penna.

Caos finale all’U-Power Stadium, con Ivan Juric che non le manda a dire al fischietto della partita: “Ha parlato chiaro il direttore Ghisolfi, le immagini sono chiare. È scandaloso, così è dura da accettare. Abbiamo fatto una grande partita, ci dispiace moltissimo per il rigore che non ci hanno dato. Però bisogna accettarlo, ma lavoreremo per crescere e fare meglio. Arbitro di Roma? Non rispondo”.

Juric prosegue analizzando la prestazione della Roma, fermata dal pareggio di Mota dopo il vantaggio firmato da Dovbyk: “Si vede tutto negativo, ma abbiamo fatto una grande partita. La squadra mi ha soddisfatto in pieno, anche se in certi momenti serve un po’ di sana ignoranza e cattiveria. Bisogna essere più ‘bastardi’ e un po’ delle bestie, sportivamente parlando. Nel complesso ho visto una Roma completa, piacevole da vedere nelle due fasi. Monza è un campo difficile per tutti, se giochiamo così faremo tanta strada”.

Juric chiude soffermandosi sull’infortunio di El Shaarawy, costretto al cambio nel primo tempo: “Menomale che è tornato Zalewski, ieri è arrivato il via libera e siamo contenti. Per El Shaarawy vedremo, sarebbe una grave perdita”.