Nei dubbi sull’Inter rispunta Allegri: “È in subordine” | ESCLUSIVO

Allegri è pronto a subentrare a stagione in corso dopo l’addio alla Juventus. L’annuncio in diretta a Calciomercato.it

Allegri aspetta la chiamata di una big per ripartire dopo il burrascoso addio alla Juventus. L’estero, ovvero il Manchester United è una possibilità, con ten Hag nel pieno della bufera dopo la terribile sconfitta per 3-0 contro il Tottenham a ‘Old Trafford’. Zirkzee e compagni sono dodicesimi in Premier con appena 7 punti, già otto in meno della capolista Liverpool.

Allegri è stato tirato in ballo anche nei discorsi, o meglio dire nei dubbi sull’Inter. Ma non per un eventuale quanto clamoroso approdo in nerazzurro al posto di Inzaghi, ben saldo in panchina, bensì a proposito della scelta degli obiettivi e delle priorità da parte dei nerazzurri nella stagione appena cominciata. Cominciata con qualche passo falso, vedi il derby ma anche il pari col Monza.

Riassumendo, l’Inter è ‘distratta’ in campionato perché pensa e punta alla Champions? Non la pensa così Franco Vanni, giornalista de ‘La Repubblica’ intervistato in esclusiva da Calciomercato.it: “L’Inter punta soprattutto allo Scudetto – le sue parole da Appiano al nostro inviato – Anche perché la Champions, come dice Allegri, è bella ma bastarda. È in subordine rispetto al campionato”.

@franvanni a CMIT: "Per #Frattesi l'infortunio di #Barella, cinicamente, è un'opportunità enorme. Inzaghi lo stima e lo tiene in grande considerazione e lo sta gestendo molto bene: parlano i risultati. Deve essere Frattesi però a sgombrare il campo da un equivoco, finora lui è…

L’Inter ha una rosa più profonda rispetto all’anno scorso, ma alcune individualità importanti – da Mkhitaryan ad Acerbi fino a Lautaro Martinez, Udine esclusa – finora hanno giocato sottotono: “Devono ancora trovare la forma migliore – sottolinea Vanni – Mkhitaryan e Acerbi, per esempio, non sono quelli della seconda stella. Potenzialmente l’Inter è più forte della passara stagione, ma questo finora l’abbiamo visto solo con l’Atalanta”.

Inter, serve un nuovo centrale: “Buongiorno possibile rimpianto”

A proposito di Acerbi, l’estate prossima l’Inter dovrà per forza di cose prendere un nuovo centrale. In realtà Inzaghi lo avrebbe voluto già quest’anno: “Rimpianto Buongiorno? È un ottimo giocatore, però la difesa lo scorso anno è stata eccellente. Dovessero continuare queste difficoltà difensive, il rimpianto ci sarebbe, non tanto sul nome di Buongiorno ma sul ragionamento di reparto, anche perché Palacios va aspettato e va inserito”.

In conclusione Vanni esclude un intervento nel mercato di gennaio, specie davanti: “Se a gennaio gli attaccanti staranno bene, l’Inter non aggiungerà nessuno. Vediamo cosa succede con Correa, ma l’importante è che Taremi faccia qualche gol, che Lautaro ritrovi continuità e che Thuram mantenga questa forma fisica strepitosa”.