Hanno già scelto Allegri: si aspetta soltanto l’esonero

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina e i dirigenti della big lo hanno già scelto: si aspetta soltanto l’esonero

La scelta è ricaduta su Massimiliano Allegri. I dirigenti della big sono d’accordo nel indicare nell’allenatore toscano il candidato favorito per la panchina in caso di ribaltone. Per il Manchester United è ancora tempo di crisi: ten Hag non riesce a far decollare i Red Devils e sulla sua panchina iniziano a formarsi nubi nere.

Non ancora un esonero deciso, ma una situazione da monitorare con attenzione perché la dirigenza del club inglese si aspetta un importante cambio di passo immediato. Vincere e farlo subito per tenersi stretta la panchina: ten Hag vive un po’ la situazione vissuta da Fonseca fino a prima del derby, con i risultati delle prossime gare che risulteranno decisivi per la sua permanenza alla guida di uno dei club più vincenti della Premier League.

L’inizio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative e soprattutto di un mercato ancora molto oneroso. Tutto inutile, almeno finora, perché la vetta è già troppo distante e i tifosi mugugnano, desiderosi di tornare a vedere la propria squadra trionfare. Allora la soluzione, senza il cambio di passo, sarà inevitabile: l’esonero di ten Hag.

Manchester United, Allegri è il prescelto: ten Hag a rischio

Del possibile esonero di ten Hag con Massimiliano Allegri come pista da seguire Calciomercato.it ne ha parlato tempo fa, raccontando anche dei sondaggi di intermediari per un suo approdo in Premier.

Un approdo che, stando a quanto riferisce ‘caughtoffside.com’, sarebbe ora sempre più concreto. Il portale, infatti, racconta della convinzione dei dirigenti del Manchester United che Allegri sia l’allenatore giusto per rilanciare la squadra. L’ex Juventus è quindi il tecnico in prima fila in caso di esonero di ten Hag, anche se lo stile di gioco del livornese non entusiasmerebbe la piazza United fronte tifosi.

La società appare però convinta e pronta a rompere gli indugi se la situazione dovesse precipitare. Per ora si tratta soltanto di un piano da tenere in considerazione qualora ten Hag non dovesse riuscire a raddrizzare la baracca. L’olandese ha ancora qualche chance per tenersi la panchina, se fallisse l’alternativa porterebbe ad Allegri.