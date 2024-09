Juventus, sale l’indignazione: “Esposto per la regolarità della Serie A”

Juventus, cresce l’indignazione e si parla della presentazione di un esposto per la regolarità del campionato di Serie A

Un’attesa che si è conclusa riguardo una decisione che è rivolta anche la Juventus, ma nel frattempo, oltre all’attesa, è aumentata anche l’indignazione.

La Juventus scenderà in campo alle 18 di sabato contro il Genoa, ma senza il pubblico presente sugli spalti dello stadio Ferraris. La sensazione era che la sfida fosse a porte chiuse e così sarà: l’annuncio era atteso ed è arrivato, ora il Ferraris potrebbe addirittura restare chiuso ai tifosi per un intero mese. Una decisione dettata da quelli che sono stati gli scontri in Coppa Italia tra i tifosi genoani e quelli della Sampdoria: una vera e propria guerriglia pre e post derby, con feriti anche tra le forze dell’ordine. A rimetterci però, oltre ai tifosi di casa, sarebbero anche quelli delle squadre ospitate, sia dal Genoa che dalla Sampdoria. E in questo caso i primi sarebbero proprio quelli della Juventus.

Genoa-Juventus a porte chiuse, tifosi bianconeri penalizzati

Ai supporters bianconeri infatti viene quindi impedito di prendere parte alla trasferta genoana visto che la sfida si disputerà a porte chiuse.

Una decisione che, come sottolineato dal giornalista e opinionista di ‘Radio Bianconera’ Mirko Nicolino, rischia di penalizzare i tifosi juventini, che non avrebbero colpe a riguardo. “I tifosi della Juventus non hanno nessuna colpa. Curioso di vedere quanti si indigneranno eventualmente o e se l’avvocato Iannello presenterà un esposto per la regolarità del campionato” ha commentato il giornalista su X.

La questione legata all’esposto non è nuova, perché Fondazione Jdentità Bianconera aveva presentato un esposto, poi ricevuto e preso in carica dalla Covisoc, in merito alla presunta irregolarità sull’iscrizione dell’Inter al campionato di Serie A. Sotto la lente, in particolare, c’era la questione della mancata garanzia circa la continuità aziendale. Adesso bisognerà capire se, come sottolineato da Nicolino, verrà presentato un ulteriore esposto in merito alla regolarità del campionato. Come detto, a poterci rimettere, oltre ai tifosi della Juve potrebbero essere anche quelli del Bologna. Gli emiliani infatti sfideranno i liguri alla ripresa del campionato dopo la sosta. Il match è in programma sabato 19 ottobre alle 15.