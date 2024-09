Guerriglia e reazione durissima: Genoa-Juve, cosa sta succedendo

La decisione dell’Ossevatorio, che dovrà essere validata dal Prefetto di Genova, agli scontri prima e dopo il derby di Coppa Italia

Manca solo l’ufficialità, ma la decisione è stata presa riguardo la sfida tra Genoa e Juventus (e non solo) in programma domani ore 18 e valevole per la sesta giornata di Serie A.

Genoa-Juve si giocherà a porte chiuse, l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, la reazione dell’Ossevatorio – che dovrà essere validata dal Prefetto di Genova – alla guerriglia pre e post derby di Coppa Italia sarà durissima.

Come riporta l”Agi’, ci sono stati ben 38 feriti e 3 arresti con gli scontri proseguiti pure in zona stazione. “Ignoti hanno tagliato le sciarpe blucerchiate appese alla ringhiera davanti all’altare laico che rende omaggio a Gianluca Vialli“, scrive l’agenzia.

Il ‘Ferraris’ sarà probabilmente chiuso per due partite. Le prossime due della squadra di Gilardino, contro i bianconeri di Thiago Motta e contro il Bologna; le prossime due della Sampdoria, contro Juve Stabia e Mantova. Di fatto lo stadio di Genova sarà vietato ai tifosi per un mese.

La gara contro Vlahovic e compagni arriva in un momento molto delicato per i liguri. Al ko di Venezia si è aggiunto quello della stracittadina ai calci di rigore. Il tutto senza contare il grave infortunio accorso a Malinovskyi, con l’ucraino che dovrebbe aver chiuso la stagione.

Il club sta valutando l’ingaggio di uno svincolato per sopperire alla lunga assenza dell’ex Atalanta, un giocatore importantissimo per Gilardino, che aveva iniziato bene la stagione fermando l’Inter proprio al ‘Ferraris’ e poi battendo il Monza all”U-Power’. Poi 3 sconfitte, derby compreso, e un pareggio contro la Roma acciuffato negli ultimi secondi e costato l’esonero a De Rossi.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Domani Gilardino dovrebbe schierare le due punte, Pinamonti e Vitinha, terminali di un 3-5-2 con cui proverà a imbrigliare una Juventus che fa enorme fatica a segnare. Già tre gli 0-0 stagionali di Koopmeiners e compagni.

Sponda bianconera, Motta dovrebbe fare solo un cambio rispetto al Napoli: Gatti centrale e Kalulu a destra, a scapito di Savona. Davanti il trio Nico Gonzalez-Koopmeiners-Yildiz alle spalle di Vlahovic, anche se con il tecnico italo-brasiliano le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-JUVE

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta