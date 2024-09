De Rossi, Lina Souloukou e la reazione dei Friedkin: cosa è successo nella Roma

Roma nel caos dopo l’esonero di De Rossi e le dimissioni di Lina Souloukou, che ieri ha lasciato la capitale: ecco come sono andate le cose

La Roma si risveglia con tre punti in classifica in più, fondamentali e vitali, a segnare la prima vittoria stagionale di un campionato cominciato praticamente da un mese. Anche se a Trigoria è già successo di tutto. Il giocatore più forte (Dybala) praticamente ceduto in Arabia e poi rimasto con un colpo di coda, una serie di colpi di mercato nelle ultime ore della sessione estiva e altri due arrivati da svincolati, ma soprattutto l’esonero dell’allenatore e le dimissioni della Ceo. Il tutto condito da un clima pesante di contestazione e protesta.

L’allontanamento di Daniele De Rossi ha scatenato una serie di eventi che ha portato anche all’addio di Lina Souloukou, ufficializzato nella mattinata di domenica a poche ore dalla sfida contro l’Udinese. Un divorzio dai contorni un po’ misteriosi e sfumati, su cui ieri sera abbiamo fatto chiarezza con dei retroscena esclusivi su Calciomercato.it. A innescare il domino pare sia stata la riunione di sei giocatori della squadra, da cui sono stati sicuramente lasciati fuori il capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, il suo vice. Quindi l’escalation che ha portato l’esonero di Daniele De Rossi, che da tempo non era in ottimi rapporti con Lina Souloukou, ormai plenipotenziaria a Trigoria. I Friedkin nel corso dei giorni avrebbero autonomamente rimesso insieme i pezzi di questa settimana intensa, riscontrando delle incongruenze in quella che era la versione dei fatti raccontata dall’ormai ex Ceo (che ieri ha lasciato la capitale).

Caos Roma: il legame squadra-DeRossi, il comunicato dei Friedkin, Ghisolfi e Juric

La squadra, da par suo, ha invece sempre ribadito la propria totale vicinanza a De Rossi – dentro e fuori dal campo -, come confermato fortemente e a chiare lettere davanti alle telecamere sia dai calciatori che dallo stesso Ivan Juric che ne ha preso il posto. Il culmine è arrivato appunto con le dimissioni di Lina Souloukou, anche lei individuata tra i responsabili di questo periodo di caos.

Nel comunicato del club nessun messaggio di solidarietà per le ‘misure di tutela’ a cui è stata sottoposta una loro dirigente, piuttosto un riferimento all’attenzione “ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”. Ora si apre un vuoto di potere enorme nella Roma, a caccia di un nuovo Ceo, figura di totale importanza soprattutto in un club come quello giallorosso. Intanto restano il solo ds Florent Ghisolfi, anche lui col futuro incerto e il CFO Maurizio Lombardo. E ovviamente il neoallenatore Ivan Juric, che ha saputo delle dimissioni di Lina Souloukou “dalla tv mentre mangiavo” e ha il contratto in scadenza tra 9 mesi.