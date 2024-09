Roma, altro ribaltone UFFICIALE: Lina Souloukou si dimette

La settimana convulsa della Roma prosegue con un altro addio, quello dell’ad Lina Soulokou che rassegna le dimissioni

Giorni sempre più delicati in casa Roma, in una settimana a dir poco turbolenta con l’addio di Daniele De Rossi e le relative polemiche. Dopo l’ormai ex allenatore, rimpiazzato da Juric, è il momento dell’addio anche di Lina Soulokou.

L’amministratore delegato giallorosso ha rassegnato le dimissioni, così come comunicato poco fa dal club capitolino in maniera ufficiale su tutti i propri canali. Negli ultimi giorni, la Soulokou era stata duramente contestata e criticata dai tifosi per il ruolo avuto nelle ultime vicende del club, soprattutto l’esonero di De Rossi. Su Calciomercato.it, ieri, avevamo anticipato che la posizione della Soulokou fosse seriamente a rischio.