All’Olimpico parte la contestazione: “Chi ama la Roma entra mezz’ora dopo” | FOTO CM.IT

Parte la contestazione all’Olimpico per la Roma. Il pullman della squadra è stato deviato per non incrociare i tifosi: le ultime

Giornata cruciale per la Roma, in campo come fuori. Clima pesante in casa giallorossa, con la sfida fondamentale per la classifica contro l’Udinese da una parte e il caos societario dall’altra con le dimissioni di Lina Souloukou.

E nel frattempo monta la contestazione dei tifosi romanisti, che hanno indetto lo sciopero per i primi 30 minuti di partita in cui rimarranno fuori dai rispettivi settori. “Chi ama la Roma entra mezz’ora dopo” c’è scritto su uno striscione esposto nell’antistadio. L’area dello stadio è stata blindata con un dispiegamento importante di forze dell’ordine, mente il pullman della squadra è stato deviato per non incrociare i tifosi.

Per il momento, in ogni caso, la situazione è assolutamente tranquilla.