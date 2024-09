Dalla situazione Zalewski all’addio di Souloukou, Juric svela: “Ecco quando l’ho saputo”

Intervenuto nel post partita di Roma-Udinese, Juric ha affrontato diversi temi sia a Sky che a Dazn. Le parole del tecnico giallorosso

Non è stata una partita come le altre per la Roma, che in un Olimpico semideserto fino alla mezz’ora di gioco della sfida contro l’Udinese ha comunque battuto in scioltezza l’Udinese, imponendosi con un netto 3-0. Trascinati da Dybala e Dovbyk in crescita di forma, i giallorossi hanno liquidato la pratica friulana senza eccessivi patemi d’animo.

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma si è inizialmente focalizzato proprio sul gioco espresso dalla sua squadra: “I giocatori hanno lavorato tanto in questi giorni sui concetti di gioco espressi questa sera. Per lunghi tratti abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo siamo un po’ calati di intensità e dobbiamo migliorare su alcune cose. De Rossi si schierava già con la difesa a tre, io voglio fare certe cose ma alcuni aspetti si possono migliorare in certi momenti della gara”.

Ai microfoni di Sky, Juric ha poi detto la sua sui due temi caldi in casa giallorossa. A cominciare dall’addio di Souloukou, che nelle scorse ore ha rassegnato ufficialmente le dimissioni: “L’ho saputo via Sky, stavamo mangiando e ho visto la notizia. Dispiace per le situazioni familiari, i figli sono al primo posto. Sono dispiaciuto, non so cosa sarebbe potuto succedere nel caso in cui fosse accaduto a me. Noi dobbiamo pensare a giocare, ad allenarci bene e a dare il massimo, lavorando bene sul campo”. Poi su Zalewski: “Domani si allena con la squadra, spero che la situazione si risolva, in quella zona di campo siamo pochi, è un ruolo importante”.