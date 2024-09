Lina Souloukou si dimette, è caos Roma: “Scelta giusta, a mai più” – FOTO

Lina Souloukou si dimette da amministratore delegato della Roma, a seguito dell’esonero di Daniele De Rossi: è caos a Roma, piazza divisa

Come un fulmine a ciel sereno. O più o meno. Lina Souloukou si dimette da amministratore delegato della Roma e conferma quanto raccolto da Calciomercato.it sulla sua posizione in bilico nelle ultime ore. L’ad giallorossa, in occasione della prima conferenza di Ivan Juric, non ha accompagnato il tecnico in sala stampa. Un chiaro segnale che i rapporti fossero ormai consumati.

“Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali”, scrive il club nel comunicato di addio a Lina Souloukou. I social, invece, sono più spietati. A pesare sulla decisione sarebbe anche la situazione personale che sta vivendo la donna assieme alla sua famiglia. Dopo il caos esploso per via dell’esonero di Daniele De Rossi, Lina è stata messa sotto scorta assieme ai suoi bambini. Chiaramente, lavorare in queste condizioni sarebbe stato difficilissimo. Ma le dimissioni, nel giorno della prima di Juric contro l’Udinese, non erano affatto prevedibili.

Roma, social impazziti dopo le dimissioni di Lina Souloukou

Una volta annunciata la notizia, i tifosi della Roma hanno commentato le dimissioni dell’amministratrice delegata, tra ironia e preoccupazione. Uno dei primi pensieri è andato al ragazzo che fuori Trigoria, dopo l’esonero di De Rossi, cercava con veemenza e aria minacciosa proprio la donna. L’uomo era stato fermato anche dalle forze dell’ordine, salvo poi scappare in auto e lasciare il centro sportivo.

Anche Giuseppe Falcao, figlio dello storico campione della Roma, commenta con un “Che caos” la situazione che sta vivendo l’ambiente giallorosso. Molto meno gentile un altro utente, che saluta così la dirigente: “Anche un orologio rotto segna due volte al giorno la stessa ora. Scelta giusta, a mai più”. Insomma, secondo il tifoso della Roma, le dimissioni di Lina arrivano al momento giusto, dopo i tanti errori commessi nel suo mandato.

Critiche che arrivano anche alla proprietà. Infatti, un utente sottolinea come i Friedkin siano inadeguati e stiano dimostrando di non difendere le proprie scelte. Proseguono poi i commenti ironici sull’episodio avvenuto a Trigoria, con l’uomo che dalla sua auto cercava un confronto con l’amministratrice delegata.