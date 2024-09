Sliding doors Juve-Napoli, da Lukaku a Kvara: chi poteva giocarla con l’altra maglia

Lukaku e Kvaratskhelia alla Juve, Koopmeiners al Napoli: sarà un incubo per qualcuno, ma il big match poteva giocarsi veramente così

Kvaratskhelia con la maglia della Juventus, Koopmeiners con quella del Napoli. No, non è solo fantamercato. In una realtà alternativa, in un mondo parallelo, la sfida Juventus-Napoli si sarebbe potuta giocare con alcuni dei protagonisti attuali, ma a divise invertite. La vita, d’altronde, è fatta di sliding doors. Una scelta presa anziché un’altra, e cambia il corso della storia.

I due club spesso si sono interessati degli stessi giocatori. A volte nello stesso periodo, anche per disturbare trattative. A volte a distanza di tempo, di qualche anno, sono tornati su vecchi pallini. E’ il caso di Nico Gonzalez, seguito da Giuntoli nel 2020, quando era ancora un giocatore dello Stoccarda. Un anno più tardi, l’argentino raggiunse l’Italia, ma trovò l’accordo con la Fiorentina. E solo quest’anno si è accasato alla Juventus. Ma i bianconeri hanno cercato anche Kvaratskhelia in passato. O meglio, era nella lista dei talenti da acquistare.

What if Juve-Napoli: trattative saltate, ora sono dall’altra parte della storia

Andiamo con ordine e partiamo dai bianconeri. Ci sono almeno quattro giocatori che, durante la loro carriera, sono stati vicino a firmare per il Napoli. Ad esempio, è noto che De Laurentiis si sia informato per l’acquisto di Gleison Bremer, quando era ancora un promettente difensore del Torino. Il centrale è stato cercato più tardi anche dal Tottenham allenato da Antonio Conte, ma alla fine la Juventus convinse i granata e così arrivò questo clamoroso trasferimento, con buona pace di Inter e Milan piuttosto interessate al brasiliano.

Abbiamo parlato già di Nico Gonzalez, che era entrato nel 2020 nel taccuino di Giuntoli. L’attuale dirigente bianconero è ritornato sul giocatore quest’estate, dal momento che il rapporto con la Fiorentina si era ormai consumato. Lo stesso Giuntoli, quando operava per il Napoli di De Laurentiis, cercò di acquistare Koopmeiners nel 2020, ma non riuscì a trovare l’accordo con l’Az Alkmaar. L’Atalanta anticipò tutti. Dopo la vittoria dello Scudetto, gli Azzurri hanno provato a convincere la famiglia Percassi a cedere l’olandese, ma 48 milioni di euro non erano sufficienti per la Dea. Infine, anche Gatti finì nel taccuino degli osservatori napoletani, ma la Juventus bruciò tutti nell’estate 2022.

Dall’altra parte, invece, sono molti di più i calciatori che per un attimo hanno accarezzato l’idea di trasferirsi a Torino, sponda bianconera. Tranne uno. Alessandro Buongiorno ha ricevuto le avances della Juventus a lungo, ma essendo granata nel cuore, ha rifiutato. “Avrei tradito me stesso”, ha raccontato una volta arrivato a Napoli. Altri attuali giocatori azzurri, invece, hanno più volte sfiorato l’opportunità bianconera. E’ il caso di Kvaratskhelia, finito nei taccuini di Paratici prima che desse il suo addio alla Juventus. Poi De Laurentiis e Giuntoli anticiparono tutti. Sui social gira ancora oggi una foto del georgiano con la seconda maglia della Juve. E ancora, David Neres. Il brasiliano fu puntato dallo staff bianconero come alternativa a Angel Di Maria, quando si svincolò dal PSG.

Più recenti, invece, gli accostamenti di Raspadori e Di Lorenzo al club torinese. Per l’attaccante è stata più una suggestione di mercato, un opportunità mai realmente trattata dalle parti. E nell’ipotetica operazione sarebbe entrato anche Federico Chiesa: l’ala sinistra sarebbe sceso a Napoli, il jolly emiliano avrebbe indossato la maglia bianconera dopo i due anni in azzurro. Il capitano Di Lorenzo, invece, è stato ad un passo dal rompere i rapporti con il club e Juventus e Inter erano pronte ad accoglierlo nelle rispettive squadre. Alla fine pace fatta, dopo lunghe chiacchierate con Conte.

Per ultimo ma non per importanza, Romelu Lukaku in ben due occasioni avrebbe potuto firmare per la Juventus. La prima nel 2019, quando Big Rom era al Manchester United e venne proposto uno scambio con Dybala. La seconda è molto più recente: l’estate scorsa, prima di andare in prestito alla Roma, la Vecchia Signora cercò il centravanti, senza però riuscire a trovare l’accordo. E ora è dall’altra parte, con il suo mister preferito.