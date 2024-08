Di Lorenzo sblocca il Napoli e fa ‘pace’ con il Maradona: il gesto dopo il gol

Il gol che sblocca la stagione del Napoli di Conte, poi il gesto sotto la curva: Di Lorenzo protagonista al Maradona

Giovanni Di Lorenzo sblocca il punteggio di Napoli-Bologna a fine primo tempo, ma realizza anche la prima rete dell’era Conte. La sua marcatura arriva in un momento delicatissimo, non solo della squadra, ma anche della sua carriera.

Solo qualche mese fa, il capitano azzurro è stato al centro di rumors di mercato, poiché non sentiva più la fiducia del club nei suoi confronti. Antonio Conte è stato decisivo nel far cambiare idea al ragazzo, convincendolo a non lasciare la formazione partenopea. E sulle tracce di Giovanni Di Lorenzo, tra le altre cose, c’era l’acerrima nemica del Napoli: la Juventus.

La rete del terzino azzurro, arrivata dopo uno scambio con Kvaratskhelia, ha sbloccato il punteggio al Maradona al 47′, in pieno recupero. Di Lorenzo è stato abbracciato metaforicamente da tutto lo stadio (circa 40 mila spettatori) e da tutta la squadra, anche la panchina. Successivamente, sotto la Curva B ha sbattuto la mano destra sul petto e sullo stemma del Napoli, dichiarando ancora una volta attaccamento alla maglia. Un messaggio di pace dopo quel momento di sbandamento avvenuto in estate, per via di incomprensioni con la dirigenza.