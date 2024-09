Kvaratskhelia, rinnovo vicino ma spunta una clausola: i tifosi tremano

Khvicha Kvaratskhelia sembra vicino al rinnovo, ma spunta una clausola rescissoria che farebbe tremare i tifosi

Dopo aver completato un mercato straordinario, il Napoli potrà concentrarsi sul campionato per strappare nuovamente il pass per la prossima Champions League. Il quarto posto, infatti, è l’obiettivo di base dei partenopei dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione e non riuscire a ottenere tale risultato sarebbe un fallimento su tutta la linea dopo le spese così importanti fatte da Aurelio De Laurentiis quest’estate.

Sistemata la vicenda Osimhen, che almeno fino a gennaio resterà al Galatasaray (secondo i media turchi, però, la clausola non si attiverà prima dell’estate), gli azzurri potranno lasciare in mano ad Antonio Conte un gruppo unito e coeso. “Famiglia” ha scritto il tecnico leccese sul proprio profilo Instagram dopo la partita contro il Parma vinta in rimonta.

Per rimanere così uniti servirà chiudere ogni vicenda rimasta in sospeso, tra cui quella legata al futuro di Kvaratskhelia. La sua permanenza al Napoli è ovviamente certa, data anche la chiusura dei mercati stranieri, ma il contratto del georgiano non è stato ancora rinnovato. Il 77 percepisce poco più di 1 milione e mezzo a stagione, ancora troppo poco per chi due anni fa ha portato in città uno storico Scudetto dopo 33 anni.

Kvaratskhelia verso il rinnovo, cresce la paura della clausola

Secondo quanto emerso in questi primi giorni post mercato, il prolungamento contrattuale di Kvara è ora la priorità in casa azzurra. Conte ha ribadito l’importanza del proprio fantasista sin dal suo arrivo al Napoli ed il club dovrà trattenerlo con ogni possibilità. Respinta l’offerta del PSG in estate, ora bisognerà mettere nero su bianco il nuovo accordo tra le parti.

L’entourage di Kvara vorrebbe arrivare a far percepire al giocatore tra i 7 e gli 8 milioni di euro all’anno, mentre gli azzurri spingerebbero per 5. Il punto di incontro potrebbero essere i 6 milioni che percepisce anche Romelu Lukaku, rendendoli i due calciatori più pagati della rosa. Un legame che si prolungherebbe fino al 2029, rendendo di fatti il georgiano una possibile bandiera della squadra.

A preoccupare, però, è il possibile inserimento di una clausola rescissoria. Sappiamo come quest’ultima, con Victor Osimhen, abbia creato non pochi problemi anche in uscita. Sarà anche questo il caso o faciliterà l’addio del giocatore? Le parti dovranno incontrarsi per discuterne e trovare una soluzione che le accontenti entrambe. Entro la fine del prossimo mese si potrebbe arrivare anche ad una fumata bianca.