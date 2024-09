Osimhen e un futuro tra Inter, Juve o Milan: la verità sulla clausola rescissoria

Victor Osimhen potrà giocare per Inter, Juve o Milan? Scopri tutta la verità sulla clausola rescissoria legata all’attaccante

Il passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray ha fatto discutere. In queste ore il centravanti nigeriano è ancora sulla bocca di tifosi ed addetti ai lavori per il trasferimento in Turchia. Una telenovela durata tutta l’estate e risolta oltre la fine del calciomercato italiano, grazie all’interessamento del club turco che è riuscito a togliere una grana ai partenopei.

Gli oltre 11 milioni di euro di ingaggio, infatti, avrebbero pesato e non poco sulle casse del club per un calciatore che sarebbe rimasto in tribuna almeno fino a gennaio. Non solo, ma anche il rapporto tra lo stesso e la società ormai era del tutto compromesso e per Antonio Conte non sarebbe stato facile gestire lo spogliatoio con vicende rimaste in sospeso.

Per il Napoli, invece, la fumata bianca arrivata nella giornata di lunedì ha rassicurato gli animi e da circa 24 ore l’affare è diventato anche ufficiale. Una trattativa che è stata analizzata in ogni minimo dettaglio per le sue modalità, con lo stesso Osimhen che ha deciso di trovare gli accordi da solo, senza l’aiuto di nessun agente.

Osimhen ritorna in Italia? La verità sulla clausola

L’aspetto sul quale il nigeriano si è battuto fortemente è stato soprattutto quello legato alla clausola rescissoria. Nell’ultimo rinnovo con il Napoli, infatti, la società aveva inserito una clausola da 130 milioni di euro, che avrebbe bloccato quest’estate i club di Premier League come il Chelsea. Da qui la volontà di Osimhen di farla abbassare a 75 milioni.

In un primo momento Aurelio De Laurentiis non è parso così entusiasta, ma alla fine ha accettato, con delle specifiche. Sì perché i club italiani come Inter, Juve e Milan non potranno acquistare Victor Osimhen per 75 milioni, ma dovranno comunque spenderne 130. Una specifica fondamentale per evitare che il nigeriano si ritrovi come avversario del Napoli in Serie A.

Nella giornata di oggi, inoltre, sono emersi ulteriori dettagli cruciali legati al momento dell’attivazione della stessa. Diverse fonti avevano infatti riportato che la clausola si sarebbe attivata già da gennaio, mentre i media turchi hanno smentito l’ipotesi, rimandando tutto all’estate, quando sarà poi il Napoli a ritrattare col calciatore dopo il rinnovo contrattuale. A quel punto altri club potranno farsi avanti alle nuove condizioni imposte dai partenopei.