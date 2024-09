Juve, brutte notizie: il nuovo acquisto si ferma tre settimane, salta la sfida al Napoli

La Juventus alle prese con l’ennesimo infortunio: Thiago Motta lo perderà per almeno tre settimane e sarà quindi out anche per l’esordio in Champions

Altri problemi per Thiago Motta a livello di infortuni. La Juventus ha collezionato 7 punti nelle prime 3 partite di campionato, fallendo con la Roma l’allungo in vetta in solitaria. Lo 0-0 contro De Rossi ha lasciato un po’ di amaro soprattutto per la prestazione, visto che i bianconeri non hanno mai messo realmente in difficoltà gli avversari. Una partita sostanzialmente equilibrata, ma senza occasioni importanti.

Con la sosta per le nazionali, il tecnico potrà lavorare con alcuni dei calciatori rimasti a Torino per aumentare oppure pareggiare la condizione, vedi i nuovi arrivi come Koopmeiners e Conceicao, lasciati entrambi a casa dai rispettivi ct in nazionale. Ma per Thiago Motta il portoghese sarà ‘off limits’ per almeno 3 settimane (ma rischia anche di arrivare a un mese) in quanto ieri ha riportato un infortunio in allenamento. Oggi è arrivato il responso ufficiale dopo gli esami svolti: “Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni”.

Uno stop pesante, anche considerando che c’era già Weah ai box. L’americano però dovrebbe recuperare per la ripresa del campionato a Empoli, insieme anche a Thuram: entrambi sono attesi in gruppo nei prossimi giorni. Intanto Conceicao salterà sicuramente la trasferta del ‘Castellani’, ma anche l’esordio in Champions col PSV del 17 settembre e soprattutto il big match del 21 all’Allianz contro il Napoli. Da valutare quindi il rientro a Marassi col Genoa il 28.