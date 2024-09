Juve-Napoli, Thiago Motta: “Sarà una grande partita, Gatti c’è. Douglas Luiz e Koopmeiners? Tutto è possibile”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa prima di Juventus-Napoli: leggi su Calciomercato.it tutte le dichiarazioni

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Thiago Motta ha parlato del big match e del momento dei bianconeri. Dopo due pareggi per 0-0 consecutivi in campionato, in Champions League è arrivata una bella prestazione e una vittoria convincente: domani l’esame più difficile di questa prima parte di stagione.

Thiago Motta ha parlato della partita: “Mi aspetto una grande partite, con in campo giocatori forti. Dobbiamo affrontarla con grande serietà e responsabilità, affrontando l’avversario giocando il nostro calcio e andando avanti così”. E sul recupero di Gatti: “Federico è a disposizione, non avremo solo Conceicao e Milik, mentre Gatti si è allenato bene e sarà nel gruppo”.

Riguardo all’Europeo giocato da calciatore con l’Italia sotto la guida di Antonio Conte: “È stato un grande piacere lavorare con Conte, abbiamo fatto un Europeo interessante. Siamo usciti contro una grandissima squadra, ma anche noi eravamo una grande squadra con grandi calciatori. Il rapporto con Conte è sempre stato fantastico”. Napoli senza coppe: “Un vantaggio? Chi lo sa se sarà un vantaggio, il calendario lo conoscevamo dall’inizio. Andiamo ad affrontare una squadra costruita per puntare allo scudetto, hanno vinto lo scudetto poco tempo fa e poco tempo fa hanno giocato un grande calcio di cui si parlava a livello mondiale. Domani sarà una grande partita”. Cosa si deve fare per fermare Lukaku: “Cosa annoto sui miei foglietti? Tutto, come fate voi. Col Napoli dobbiamo lavorare come sempre da squadra, quando non abbiamo la palla la generosità tra di noi e il blocco quando andiamo a pressare bene insieme, dobbiamo essere un blocco solido e non creare tanto spazio tra le linee dove giocatore come Kvaratskhelia possono giocare perfettamente o trovare Lukaku che si appoggia perfettamente sull’ultimo giocatore della squadra avversaria. Cercheremo di fare il giocatore che conviene a noi e non conviene a loro”.

Sulle difficoltà di Vlahovic: “Fa parte dell’ambizione sana di migliorarsi sempre. Non è solo un discorso emotivo, si può migliorare su tutto. Dusan sta molto bene, parliamo tutti i giorni, lo vedo sempre positivo e sorridente. L’ultima partita ha fatto un grande lavoro difensivo e ha creato tante occasioni per i suoi compagni. Sono molto contento e deve continuare così”. Thiago Motta, poi, ha parlato dei miglioramenti che vorrebbe vedere domani: “Mi aspetto di vederli su tutto. L’ambizione è di essere sempre un po’ meglio, di crescere e affrontare la prossima partita con qualcosa in più. Non solo io, tutti vogliamo fare meglio ogni giorno”.

Ripensando a quella volta che ha espugnato il Maradona con lo Spezia, quanto è cambiato Thiago Motta?: “Tanto, sono passati molti anni. Si migliora e si cambia, è un’evoluzione continua. In quel momento lì abbiamo fatto una partita molto interessante, ero io in difficoltà ed eravamo in difficoltà come squadra, ora è cambiato tutto”. “Penso alla giornata di oggi, all’allenamento che abbiamo fatto. Oggi passerò la giornata al centro sportivo, preparando la partita di domani e un po’ il futuro, poi ritorno a casa che mi raggiungerà la mia famiglia questa sera. Non li vedo da un po’, quindi passerò del tempo con le mie figlie e mia moglie e mi riposerò. Sono fortunato”.

Situazione centrocampo: “Tutti si stanno allenando molto bene, per la prossima partita metterò quelli che vedrò meglio per affrontarla. Per me ci sono i calciatori che giocheranno domani e quelli che giocheranno le prossime, i più importanti sono quelli che giocheranno le prossime. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo tutti giocatori forti e non lo dico per dirlo. La stagione sarà lunghissima”. Conte ha detto che Juve e Napoli partono da posizioni molto distanti: “Non è una questione di condividere o no, è una questione di fatti. Poco tempo fa hanno vinto e non solo hanno vinto, ma guardate anche come hanno giocato in Europa. Il Napoli è una squadra veramente forte, costruita per lo scudetto”.

Conte ha fatto un appello sui falli sistematici su Kvaratskhelia: “Io posso parlare dei miei ragazzi, degli altri non mi permetterò mai di parlare. I miei non vanno per fare fallo, cercano di giocare a pallone. Un’altra cosa importante, i miei ragazzi non si buttano mai, stanno sempre in piedi e cercano di rispettare il gioco. In un contesto generale, io ho sempre difeso il gioco, i falli pericolosi non vanno bene”. Due pareggi nelle ultime due, sul Napoli sarebbe contento del pareggio: “Sono tutte supposizioni, noi domani rispetteremo l’avversario e cercheremo di portare la gara dalla nostra parte”.

Cosa ha appreso da Conte-allenatore: “Vedo che siete troppo concentrati su me e Conte, domani si giocherà Juventus-Napoli, i protagonisti sono i ragazzi in campo. C’è stata la possibilità che diventassi allenatore del Napoli? No”. Sulla possibilità di vedere insieme Koopmeiners e Douglas Luiz: “Tutto è possibile, trattando di giocatori forti tutto è possibile. Vedremo se domani inizieremo così, oppure se sarà così durante la gara”.

Infine, un pensiero sull’esonero dell’amico De Rossi: “Mi ha sorpreso moltissimo, gli ho mandato un messaggio che ovviamente resterà tra di noi”.