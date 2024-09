Ronaldo raggiunge il miliardo sui social. La top 10: il quarto non lo conosce nessuno

Cristiano Ronaldo ha raggiunto il miliardo di seguaci sui social, ma conosci la top 10? Il terzo posto non lo conosce nessuno

E’ il re dei record infranti, è la macchina perfetta. Cristiano Ronaldo ha sempre lavorato per superare ogni limite, soprattutto quelli personali. Grazie alla costanza è riuscito a diventare un 5 volte Pallone d’Oro e a segnare 900 gol in carriera. Numeri disumani per uno dei calciatori più forti ed impattanti che il calcio abbia mai conosciuto.

CR7 però non si è limitato a questo, ma ha voluto sempre di più. Il portoghese è infatti diventato una figura di rilievo anche al di fuori del terreno di gioco. Ha saputo influenzare le masse, diventando un leader anche a livello mediatico. Proprio in queste ore Cristiano Ronaldo è diventato il primo personaggio a raggiungere il miliardo di followers totali per multi piattaforme tra Instagram (600 milioni), Facebook (170), X (113) e recentemente su YouTube (60 milioni).

Numeri clamorosi per il fuoriclasse di Madeira, che sembra irraggiungibile. Idolo di un’intera generazione, ha saputo trasformare i social in una fonte di guadagno senza neanche un eccessivo sforzo. Gli è bastato essere un brand vivente, il brand Cristiano Ronaldo. Ma sapete quali sono gli altri 9 sportivi che lo seguono in classifica per numero di followers? Lo scopriamo insieme.

Cristiano Ronaldo re dei social: la top 10 degli sportivi con più followers

Abbiamo cercato quali sono i 10 sportivi più seguiti su tutti i social media nel 2024, considerando principalmente le piattaforme più importanti come Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube. Il distacco tra Cristiano Ronaldo al primo posto e la seconda posizione è di ben 300 milioni di seguaci. Chi c’è alle spalle del portoghese? E chi se non Lionel Messi. Con i suoi 700 milioni di followers complessivi (solo su IG ne conta 487) l’argentino è alle spalle del suo eterno “rivale”.

Al terzo posto troviamo Dwayne “The Rock” Johnson. Nato wrestler e diventato attore, anche lui ha ormai raggiunto un successo planetario. Dai titoli vinti in WWE, dove è stato una della più grandi leggende ancora oggi riconosciute, a serie di film di successo come Fast and Furious. Solo su Instagram conta quasi 400 milioni di followers, che sommati agli altri social lo portano a sfiorare i 500 milioni complessivi.

Per i primi tre nomi non c’erano molti dubbi, ma siamo sicuri che non molti conosceranno l’atleta in quarta posizione. Sì perché poco sotto il gradino più basso del podio c’è uno dei pochi non calciatori presenti in questa lista e parliamo di Virat Kohli, fenomeno del cricket che conta 320 milioni di followers complessivi, soprattutto grazie a Instagram e Facebook. Un vero e proprio idolo in India.

Subito alle sue spalle con 300 milioni combinati in tutte le piattaforme abbiamo Neymar, che gode ancora di un’enorme popolarità dopo i suoi anni al Barcellona e al Paris Saint Germain. Il brasiliano non ha avuto quell’esplosione definitiva che ci si aspettava, ma resta una stella a livello globale.

Chi proverà a seguire le tracce dei grandi campioni è Kylian Mbappé, che a quasi 26 anni conta già 130 milioni di followers complessivi, principalmente su Instagram. Con l’approdo al Real Madrid potrà solamente crescere. Di poco dietro troviamo David Beckham con 120 milioni di seguaci, merito della sua influenza ottenuta da calciatore e poi da imprenditore.

Chiudono la classifica Zlatan Ibrahimovic e i suoi 85 milioni di followers e Mohamed Salah, che riesce a toccare quota 80 milioni di seguaci. Menzione d’onore per il primo atleta italiano in classifica, che con 30 milioni di seguaci complessivi, si fa comunque rispettare. Parliamo di Valentino Rossi, leggenda della Moto GP.