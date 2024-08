Logan Paul che combini? L’accordo con la Juve così è a rischio: “Ti denuncio” – VIDEO

Logan Paul, ma cosa combini? Il video nel Carrefour di Torino lo mette nei guai e rischia anche una denuncia: l’accordo con la Juventus così non è al sicuro

Molti di voi lo conosceranno, per qualcun altro, invece, sarà un completo sconosciuto. Stiamo parlando di Logan Paul, atleta e content creator statunitense da milioni di followers. Nato come youtuber, ha raccolto una fama enorme, prima in America e poi in tutto il mondo, sia con i suoi video online, che poi dedicandosi ad altre attività.

Si è prima cimentato nella boxe, per poi concentrarsi sul wrestling con ottimi risultati. Ha debuttato in WWE (la più importante compagnia americana), riuscendo persino a diventare campione degli Stati Uniti per quasi un anno. Solo di recente ha perso il titolo, ottenendo comunque ottimi riscontri tra addetti ai lavori e colleghi.

Da 5 anni conduce un podcast, chiamato IMPAULSIVE, che sta ottenendo risultati fenomenali. Tra gli ospiti più recenti, decine di colleghi wrestler anche del calibro di John Cena. Una macchina da soldi e visualizzazioni, come possono testimoniare gli oltre 50 milioni di followers tra Instagram e i due suoi canali su YouTube.

Logan Paul rischia grosso in Italia: il video che lo mette nei guai

Tra le attività che sta portando avanti l’atleta, c’è anche quella legata alle bibite PRIME. Insieme allo youtuber KSI (diventato nel frattempo anche cantante, attore e pugile), ha lanciato il marchio di una bevanda energetica con vari gusti disponibili, arrivata da diverso tempo anche nei grandi supermercati italiani.

Proprio nel tentativo di trovare delle bottiglie di PRIME, Logan si è fatto riprendere senza maglia a Torino, all’ingresso di un supemercato della catena Carrefour. L’atleta, che ha anche salutato nella nostra lingua i suoi followers, è entrato nel negozio, ha trovato le bibite e si è presentato alla cassa, sempre ripreso con il telefono.

Un gesto che non ha fatto per nulla piacere all’impiegato del supemercato (di cui non si vede il volto perché blurrato), che ha chiesto al wrestler cosa stesse facendo con quello smartphone. Paul, non conoscendo l’italiano ha risposto tutt’altro, continuando a parlare della sua bibita. A quel punto il cassiere, per proteggere, giustamente, la sua privacy, è uscito dal negozio e ha riferito a Logan che se lo avesse incontrato di nuovo lo avrebbe denunciato.

Il video è poi terminato con un ragazzo che ha chiesto la foto a Logan, scambiandolo per suo fratello Jake, anche lui youtuber, attore e ora pugile, pronto ad affrontare Mike Tyson sul ring. Sotto al video pubblicato su Instagram sono numerosi i commenti in italiano, indignati per il comportamento del wrestler, a loro detta irrispettoso delle regole del nostro paese.

C’è qualcuno che lo ha anche difeso, ma di certo questo episodio non avrà fatto particolarmente piacere alla Juventus. Il club bianconero, infatti, ha proprio di recente iniziato una partnership con PRIME e dunque con lo stesso Logan Paul e KSI. Sul profilo Instagram dello youtuber è persino presente un video ironico per pubblicizzare l’accordo, in cui è presente anche il famosissimo streamer IShowSpeed, amico dei due, con tanto di maglia della Juve indossata. Per un brand come quello bianconero, mantenere l’immagine pulita è tutto e la speranza è che Logan Paul non corra più altri rischi nel nostro paese.