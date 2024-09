Juventus, non solo Kostic: svolta anche per Rabiot e Skriniar

Campagna trasferimenti chiusa in Italia, mentre la finestra estiva rimane ancora aperta in alcuni campionati europei: lo svincolato Rabiot rimane uno dei pezzi pregiati sul mercato

Il mercato in alcuni paesi è ancora aperto, mentre in Italia come nei top campionati europei la campagna trasferimenti estiva non si è ancora chiusa.

Tra questi spicca la Turchia, che nelle scorse ore ha accolto in grande stile Victor Osimhen. Delirio a Istanbul tra i tifosi del Galatasaray per l’attaccante nigeriano, che dopo un infinito tormentato lascia (momentaneamente) il Napoli per accasarsi nel club turco insieme agli altri ex italiani Icardi e Mertens. Osimhen sbarca sulle rive del Bosforo in prestito secco e con l’ingaggio da 10 milioni di euro netti che verrà pagato interamente dal Galatasaray.

Da Rabiot e Skriniar: Galatasaray scatenato sul mercato dopo Osimhen

I giallorossi di Turchia però non si fermano e puntano ad altri big d’Europa, visto che il mercato estivo sarà aperto fino al prossimo 13 settembre.

Il Galatasaray ha rimesso gli occhi in casa Juventus ad esempio su Kostic, che resta un esubero in bianconero e fuori dai piani di Thiago Motta. Occhio quindi a una possibile offensiva per il nazionale serbo, così come in mediana per Adrien Rabiot che attualmente è ancora senza squadra dopo l’addio da svincolato alla ‘Vecchia Signora’. Al momento l’unica squadra che ha presentato un’offerta per il centrocampista francese è appunto il Galatasaray, come riporta in Turchia la testata ‘Gala Haber’. Inoltre, il sodalizio turco ha sondato la disponibilità di Fabian Ruiz e Skriniar con il Paris Saint-Germain.

L’ex Inter rimane fuori dal progetto del PSG e nei giorni scorsi è saltata la trattativa per l’approdo in Arabia Saudita. Per lo spagnolo campione d’Europa, invece, bisognerà capire se il tecnico Luis Enrique darà il via libera a un’eventuale cessione.