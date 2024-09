Osimhen show a Istanbul: l’accoglienza da brividi, le prime parole e la reazione di Gundogan

Victor Osimhen nella notte è sbarcato a Istanbul per cominciare la sua nuova avventura al Galatasaray e l’accoglienza dei tifosi è stata incredibile

Victor Osimhen dà il via alla sua nuova e inaspettata avventura. Dopo il tira e molla estivo tra Chelsea, PSG e Arabia Saudita alla fine il nigeriano è volato a Istanbul per presentarsi davanti ai tifosi del Galatasaray. Sarà quello turco il prossimo campionato del bomber nigeriano, che ha rotto totalmente col Napoli finendo fuori rosa. Ieri la chiusura lampo della trattativa che vede Osimhen trasferirsi in prestito secco con l’intero ingaggio pagato appunto dai giallorossi di Istanbul, che hanno perso Icardi per infortunio.

Nella notte l’ormai ex attaccante del Napoli è sbarcato in città, atteso da una marea di migliaia di tifosi del Galatasaray che lo aspettavano in aeroporto. Un vero e proprio show che conferma il loro incredibile affetto, il tutto alle 3 del mattino dopo aver aspettato 3-4 ore a causa dei vari ritardi del volo che ha portato Osimhen in Turchia. Appena sceso dall’aereo, prima di svelarsi ai fan, il classe ’99 – sorridente all’inverosimile – ha detto: “Sono arrivati ​​qui a quest’ora della notte. Riesco già a sentirli. Mi dedicherò a loro in ogni partita”. Ed è stata una grande festa. Anche se la permanenza dell’attaccante potrebbe durare appena quattro mesi, vista la clausola con cui può liberarsi a favore di un top club con un indennizzo al Galatasaray. Osimhen firmerà contestualmente il rinnovo col Napoli fino al 2027 e la clausola rescissoria si abbasserà da 120 milioni a molto meno di 100 (nell’ordine degli 80 milioni). Intanto l’impatto è stato di quelli enormi. E anche Gudongan ha commentato su Instagram la notizia: “Wow… Crazy!”