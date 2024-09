Osimhen, la mossa per lasciare Napoli per sempre: come funziona la clausola di gennaio | CM.IT

La mossa definitiva per lasciare Napoli per sempre: ecco come funziona la clausola col Galatasaray per gennaio 2025

La storia tra Victor Osimhen e il Napoli non è ancora terminata. E’ chiaramente ai titoli di coda, per svariate ragioni, ma la parola fine ancora non è stata definitivamente messa. Si sta scrivendo un nuovo capitolo: il passaggio al Galatasaray. E non sembra essere così semplice come si sarebbe potuto pensare inizialmente.

Facciamo ordine. Il Galatasaray ha bisogno di un attaccante, poiché Icardi si è infortunato e rientrerà solo tra un mese e più. L’occasione di mercato che si è presentata dinanzi ai dirigenti del club turco è piuttosto importante: c’è Osimhen in rotta col Napoli, il tentativo può essere fatto. Così, il Gala ha avuto l’ok dal club azzurro per il trasferimento del calciatore in prestito secco, con la condizione di pagare l’intero ingaggio, in modo da alleggerire le casse del club. Ma l’operazione non è terminata qui.

De Laurentiis chiede al calciatore il prolungamento con scadenza al 2027, in modo da allungare formalmente la permanenza a Napoli. Un modo per non svendere l’anno prossimo il cartellino a cifre basse, visto che entrerebbe in scadenza con il suo attuale contratto dalla scadenza al 2026. Anche la clausola rescissoria da 130 milioni dovrebbe diminuire ed essere inferiore ai 100 milioni di euro.

Osimhen-Galatasaray, inserimento clausola: come funziona

Dato che la meta turca non era certamente messa in programma mesi fa, l’attaccante nigeriano vorrebbe avere una chance di via di fuga alternativa, già per gennaio. Infatti, come appreso da Calciomercato.it, sarebbe prevista una clausola rescissoria invernale.

Se in questi mesi Osimhen dovesse attirare l’attenzione mediatica per via delle sue prestazioni, vorrebbe aver la possibilità di lasciare il Galatasaray attraverso l’esercizio di una clausola: 10 top club possono attivarla e strappare il calciatore da Istanbul. Al club turco andrebbe poi un indennizzo per liberare il calciatore, per non restare con il cerino in mano.

C’è forte entusiasmo in Turchia per l’arrivo di Victor Osimhen, un colpo gigantesco della società giallorossa, che permetterà nuovamente a Mertens di giocare con il suo ex compagno di squadra. L’idea del Galatasaray sarà poi quella di schierare in campo l’attacco pesante Icardi-Osimhen. C’è l’intenzione di fare una grande stagione e il mercato ha offerto una grandissima opportunità ai tifosi di sognare. Se il centravanti del Napoli non avesse rifiutato l’offerta del Chelsea, con il quale c’era già intesa tra società, quest’operazione non sarebbe mai nata.