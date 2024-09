Osimhen-Napoli, è finalmente addio: i dettagli dell’affare con il Galatasaray | CM.IT

Finalmente addio tra Napoli e Osimhen: tutti i dettagli sulla formula della cessione al Galatasaray

Dopo 3 mesi di rumors, trattative saltate, tweet dell’agente Calenda e un rapporto logorato con la tifoseria, Victor Osimhen può lasciare finalmente il Napoli. Dopo 4 estati, l’attaccante nigeriano sarebbe pronto a vivere una nuova esperienza europea. Forse non sarà come quella che avrebbe immaginato tra marzo e aprile scorso, ma resterà protagonista nelle competizioni UEFA per almeno un’altra stagione.

Infatti, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli sta trattando con il Galatasaray per completare la cessione del cartellino di Osimhen, sottoforma di prestito secco. Una formula particolare, poiché il club azzurro ancora una volta non andrà a guadagnarci quanto sperava. Ma l’operazione servirà per far respirare alle casse dei partenopei, in modo tale che l’intero ingaggio verrà pagato dalla società turca.

Ad Osimhen andrà uno stipendio di 11 milioni di euro per questa stagione. Una volta terminato l’anno in prestito, ritornerà al Napoli poiché ha un contratto con gli azzurri che lo lega ancora fino al 2026. Dunque, con ogni probabilità l’estate prossima sarà quella dell’addio a titolo definitivo. In questo anno, però, De Laurentiis spera che le prestazioni di Victor resteranno convincenti e che il suo cartellino non si svaluti.

L’operazione con il Galatasaray nasce dalla necessità dei giallorossi di acquistare un attaccante per far fronte all’indisponibilità momentanea di Mauro Icardi. E in rosa c’è anche una vecchia conoscenza del nigeriano: Osimhen giocherà al fianco di Mertens, già conosciuto a Napoli.