Non solo Milik: Thiago Motta ha un nuovo vice Vlahovic

Nuovo centravanti alle spalle di Vlahovic nelle gerarchie di Thiago Motta: lo ha svelato l’allenatore della Juventus dopo il pareggio contro la Roma

Primo stop stagionale per la Juventus, fermata da una solida Roma nel big match della terza giornata del campionato di Serie A.

Si interrompe così dopo due successi consecutivi la striscia vincente dei bianconeri di Thiago Motta, raggiunti in vetta alla classifica da Torino, Udinese e dai campioni d’Italia dell’Inter. L’allenatore italo-brasiliano ha mischiato le carte anche contro i giallorossi, lasciando fuori diversi big e confermando inoltre l’esclusione di Douglas Luiz com’era successo già in precedenza con Como e Verona. Il brasiliano si è preso la scena poi entrando nell’ultima mezz’ora di gioco, ma non è bastato alla ‘Vecchia Signora’ per scardinare il muro della formazione capitolina. Neanche Conceicao e l’attesissimo Koopmeiners sono serviti a Motta per cambiare l’inerzia della gara e portare a casa i tre punti.

Juventus, Nico Gonzalez si sdoppia: anche centravanti per Thiago Motta

A dieci minuti dalla fine più recupero, con il risultato sempre fermo sullo 0-0, ha stupito inoltre la scelta di Thiago Motta di togliere dalla mischia Vlahovic per affidarsi a Nico Gonzalez.

Nonostante la prestazione incolore del serbo, in pochi si aspettavano all’Allianz Stadium la sostituzione di Vlahovic nell’assalto finale della Juve per cercare di portare a casa la terza vittoria di seguito. Invece il tecnico ha preferito tenere in campo Yildiz, piazzando direttamente l’ex Fiorentina (all’esordio assoluto con la maglia bianconera) al centro dell’attacco. “Nico non ha giocato da falso nueve ma da centravanti. Ovviamente con caratteristiche diverse rispetto a Vlahovic, però è entrato da attaccante puro“, la spiegazione di Motta nella conferenza stampa post partita. L’allenatore della Juventus ha dovuto fare di necessità virtù vista l’assenza prolungata dell’infortunato Milik, vice Vlahovic nella rosa della ‘Vecchia Signora’.

Le intenzioni però di Thiago Motta sul conto di Nico Gonzalez sembrano abbastanza chiare a livello tattico: non solo trequartista, ma all’occorrenza inoltre alternativa davanti al numero 9 serbo. In questo modo si spiega anche il pressing insistente sul mercato per il nazionale argentino, strappato alla Fiorentina per 33 milioni di euro complessivi più bonus tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Un jolly offensivo che sarà certamente preziosissimo per Motta durante tutto l’arco della stagione.