Thiago Motta e il nuovo bomber: “Non è un falso nueve”. La scelta tra Koopmeiners e Yildiz

La Juventus fermata sullo 0-0 dalla Roma nel big match della terza giornata di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

La Juventus non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Roma nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie A.

Primo stop stagionale per la squadra di Thiago Motta dopo le facili vittorie contro Como e Verona. Le disamina a fine gara dell’allenatore italo-brasiliano in conferenza stampa: “Abbiamo incontrato una grande del campionato, è stata una gara equilibrata e il risultato è giusto. Non abbiamo preso gol, ma rispetto alle altre partite c’è mancata un po’ di lucidità sulla loro trequarti – spiega l’allenatore italo-brasiliano – Sono molto soddisfatto di questo inizio di campionato, i ragazzi stanno mettendo il loro talento a disposizione del gruppo. Ho un gruppo forte, completo e di qualità: possiamo certamente migliorare al ritorno dopo la sosta“.

Sulla nuova esclusione di Douglas Luiz, protagonista nel secondo tempo: “È entrato molto bene, ha giocato una partita di livello sia tecnicamente che nei contrasti. Tutti devono allenarsi e prepararsi al meglio, poi di volta in volta scelgo chi merita di partire dal primo minuto in quella determinata partita e chi deve entrare dalla panchina. Serve una squadra che giochi ad alto livello per 90 minuti”.

Juventus-Roma, Bremer: “È cambiato tanto da Allegri a Motta”

Alla domanda di Calciomercato.it sul ruolo di trequartista: “Chi tra Koopmeiners e Yildiz dietro Vlahovic? Entrambi hanno la capacità di giocare lì. Anche Cambiaso ha fatto bene in quella posizione perché è un giocatore intelligente e preciso. Inoltre abbiamo Douglas, Fagioli e McKennie che posso alternare. I nuovi acquisti si stanno inserendo e dovrò scegliere di volta in volta la posizione dove possono rendere al meglio in base alle loro qualità”.

Infine sull’ingresso nel finale di Nico Gonzalez: “Non è entrato fa falso nueve ma come attaccante. Certamente con altre caratteristiche rispetto a Vlahovic, però sempre come punta”.

Insieme a Thiago Motta è intervenuto anche Bremer in conferenza stampa per i bianconeri: “Siamo solo all’inizio del nostro percorso, non abbiamo preso gol in queste prime partite, però non possiamo accontentarci se vogliamo arrivare fino in fondo. Da Allegri a Motta è cambiato tanto, non solo perché adesso giochiamo a quattro. Il mister ci chiede ad esempio di difendere quando abbiamo il pallone tra i piedi”.