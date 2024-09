Thiago Motta non fa sconti: 145 milioni in panchina con la Roma

La Juventus ospita la Roma all’Allianz Stadium nel big match della terza giornata di campionato: diverse esclusioni eccellenti nella formazione bianconera

Thiago Motta non fa sconti e conferma la stessa formazione vittoriosa lunedì a Verona nel big match di questa sera all’Allianz Stadium con la Roma.

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva in questo avvio di campionato e lascia fuori diversi big nella notte contro gli ex Soulé e Dybala. In panchina quindi tutti i nuovi acquisti: Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners, quest’ultimo il fiore all’occhiello del mercato bianconero insieme a Douglas Luiz. Stupisce ma non troppo la terza esclusione di fila per il brasiliano ex Aston Villa, che al pari del connazionale Danilo (Gatti confermato con la fascia da capitano al braccio) non parte tra gli undici titolare nella sfida al cospetto dell’undici allenato da De Rossi.

Juventus-Roma, da Douglas Luiz a Koopmeiners: le esclusioni eccellenti di Thiago Motta

Riserve questa sera extra lusso per Thiago Motta, visto che dei nuovi innesti saranno in campo solo Di Gregorio tra i pali e Cabal sulla linea difensiva.

Cinque su sette (ai sopracitati va aggiunto Kalulu) si accomoderanno quindi a bordocampo e in panchina ci saranno la bellezza di 145 milioni di euro (bonus esclusi) al fianco del tecnico italo-brasiliano. Koopmeiners tra gli altri è alla ricerca della migliore condizione e Thiago Motta potrà giocarsi diverse frecce nel proprio arco a gara in corso rispetto alle precedenti uscite, con la rosa bianconera che era ridotta all’osso considerando anche la lista degli infortunati. Squadra che vince non si cambia: ci sarà tempo per inserire i nuovi big in una Juve rivoluzionata sul mercato.