Napoli, vergogna al Maradona: rapina a mano armata a David Neres

Sfiorato il dramma allo stadio Maradona a seguito della vittoria del Napoli per 2-1 contro il Parma: calciatore subisce rapina a mano armata

Strana notte al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il Napoli vince 2-1 contro il Parma, dopo una partita folle, al di fuori dell’ordinario. Vince in rimonta, dopo 11 minuti di recupero, grazie ai gol di Lukaku e Anguissa. E grazie soprattutto all’espulsione di Suzuki, che lascia la squadra senza portiere.

Al termine della partita, i giocatori festeggiano con il pubblico. C’è aria di festa allo stadio, come giusto che sia. E’ iniziato un nuovo corso e dopo un successo del genere, è giusto festeggiarlo. Avrebbe voluto terminare la serata in maniera diversa anche David Neres, protagonista del match con l’assist decisivo per Anguissa.

Il brasiliano, al rientro verso casa con la sua famiglia, ha subito una rapina a mano armata: dopo l’incidente era sotto shock, ma fortunatamente non ha subito alcun danno fisico.

David Neres, triste notte a Napoli: scippato il suo orologio al Maradona

Il nuovo acquisto del Napoli era con la moglie nel van che l’avrebbe dovuto riportare subito in hotel, dove alloggiano anche Gilmour e McTominay appena sbarcati in Italia. L’episodio increscioso è avvenuto nei pressi dello stadio Maradona, dove la sicurezza dovrebbe raggiungere livelli piuttosto elevati quando è in corso un evento. E invece, dei malviventi in motorino, armati con pistola, sono riusciti ad avvicinarsi al furgoncino nero e hanno spaccato il finestrino, intimando poi David Neres a dare il suo orologio.

Il giocatore brasiliano si è sbarazzato del metallo prezioso, da un valore molto alto, di migliaia e migliaia di euro. I malviventi sono poi fuggiti via in motorino. Oltre al grosso spavento e all’episodio davvero triste, David Neres e la compagna stanno benissimo. I due hanno cambiato poi van – poiché inagibile – e si sono diretti verso l’hotel. In tarda serata, la stessa moglie del calciatore scrive sui social che “David chiede scusa ai tanti tifosi che erano presenti nel post-partita: mentre stavamo lasciando lo stadio, due uomini in motorino hanno rotto il finestrino per rapinarlo puntandogli una pistola addosso“.

L’attaccante brasiliano è appena sbarcato in Italia e ha già dovuto fare i conti con la malavita locale. Sia al momento del furto, che sui social, tantissimi messaggi di solidarietà per David Neres e la compagna. Di certo l’ex Ajax e Benfica si sarebbe immaginato di festeggiare il suo secondo assist di fila in un altro modo.