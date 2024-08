Napoli-Parma, espulso Suzuki e Pecchia finisce i cambi: 15 minuti senza portiere

Napoli-Parma, finale thriller: Suzuki si fa espellere e lascia Pecchia senza portiere, aveva finito le sostituzioni

Al 74′ follia di Suzuki su David Neres lanciato a rete. Il portiere esce a gamba altissima e prende in pieno il calciatore brasiliano. L’arbitro ammonisce, poi caccia il cartellino rosso.

Il problema nasce quando dalla panchina del Parma si accorgono che Pecchia aveva terminato le sostituzioni. E così, dopo qualche minuto di panico, tra i pali ci finisce Enrico Del Prato.

Il difensore, subentrato a inizio gara al posto di Valeri infortunato, indossa la maglia del portiere in panchina – Leandro Chichizola – come vuole il regolamento, per non confondere i giocatori di ruolo con l’estremo difensore.

Nel finale, l’arbitro concede 11 minuti di recupero per via dell’espulsione e di un check al VAR per un rigore – poi annullato – al Napoli. Alla prima palla utile, Lukaku punisce in area di rigore Del Prato e realizza la sua prima marcatura in maglia azzurra.