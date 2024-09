Allegri torna in panchina col botto: trattativa con l’agente e sfida alla Juve

Massimiliano Allegri può tornare a breve in pista dopo qualche mese di stop, a seguito dell’esonero e rescissione consensuale del contratto con la Juventus

Ricordiamo tutti com’è finita la storia tra il tecnico livornese e il club bianconero. Giacca buttata al vento dopo una sfuriata a bordocampo dell’Olimpico, vittoria della Coppa Italia e quei gesti pizzicati dalle telecamere nei confronti di Cristiano Giuntoli. Successivamente, la lite con il direttore di Tuttosport e poi l’esonero improvviso, a due giornate dal termine, con panchina affidata a Montero. Un esonero anticipato, perché di fatto il direttore bianconero era già a lavoro per il successore di mister Allegri.

E presto potrebbe esserci un grande ritorno in panchina. E addirittura un ritorno allo Juventus Stadium, se le cose dovessero proseguire per il meglio. Infatti, il tecnico bianconero è in attesa di ricevere dettagli sul suo futuro e nel frattempo, secondo il Corriere dello Sport, il suo agente è all’estero per completare l’iter della trattativa.

Allegri al Benfica: incontra la Juve in Champions

Il procuratore del tecnico livornese è a Lisbona, in un momento delicatissimo per il Benfica, che ha appena esonerato mister Schmidt a causa degli scarsi risultati e a seguito dell’1-1 contro il Moreirense. La dirigenza è già a lavoro per il nuovo allenatore e secondo il Corriere dello Sport l’indiziato numero uno è Massimiliano Allegri.

Rui Costa, presidente del Benfica, sta cercando in fretta e furia il mister che dovrà prendere le redini della panchina del club lusitano. C’è fretta, nonostante la settimana di pausa per gli impegni della sosta. Giovanni Branchini, agente di Allegri, sarebbe già a Lisbona e la trattativa potrebbe essere già a buon punto. Ma dal Portogallo, invece, fanno un altro nome come successore di Schmidt. Si tratta del ritorno di Bruno Lage, già tecnico della squadra della Capitale tra il 2019 e il 2020.

Se Allegri dovesse diventare nuovo allenatore del Benfica, potrebbe incontrare la Juventus all’ultimo match della nuova Champions League, programmato a gennaio 2025. La partita si disputerà all’Allianz Stadium. Sarebbe un ritorno a Torino clamoroso, in cui ci potrebbe essere questo tanto atteso match tra Thiago Motta e Max, due allenatori agli antipodi per come vedono e interpretano il calcio. Nelle prossime ore Rui Costa scioglierà le riserve e nel frattempo rassicura i supporter lusitani: “Presto saprete chi sarà il nuovo tecnico del Benfica”