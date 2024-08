Champions League, il calendario della prima fase: esordio shock per Milan e Inter

Ecco il calendario della prima fase della Champions League: esordio complicato per Milan, Inter e Atalanta, più agevole per Juve e Bologna

C’è sempre maggior curiosità sulla prima fase della Champions League, con una formula rinnovata e un sorteggio che ha già dato modo ad intendere che di emozioni fortissime se ne vivranno fin dai primi match. Dopo che a ogni squadra sono stati assegnati i propri otto avversari, arriva la diramazione del calendario ufficiale e l’ordine delle varie sfide.

Per quanto concerne le italiane, l’esordio sarà in salita per il Milan (martedì 17 settembre alle 21) contro il Liverpool, per l’Inter (mercoledì 18 settembre alle 21) contro il Manchester City e per l’Atalanta (giovedì 19 settembre alle 21). Leggermente più agevole l’impatto della Juventus (martedì 17 settembre alle 18.45) contro il Psv e del Bologna (mercoledì 18 settembre alle 18.45) contro lo Shakhtar.

Di seguito, il resto del calendario delle squadre nostrane:

INTER: Martedì 1 ottobre Inter-Stella Rossa (21); Mercoledì 23 ottobre: Young Boys-Inter (21); Mercoledì 6 novembre Inter-Arsenal (21); Martedì 26 novembre Inter-Lipsia (21); Martedì 10 dicembre Bayer Leverkusen-Inter (21); Mercoledì 15 gennaio Sparta Praga-Inter (21); Mercoledì 29 gennaio Inter-Monaco (21).

MILAN: Martedì 1 ottobre Bayer Leverkusen-Milan (21); Martedì 22 ottobre Milan-Bruges (18.45); Martedì 5 novembre Real Madrid-Milan (21); Martedì 26 novembre Slovan Bratislava-Milan (18.45); Mercoledì 11 dicembre Milan-Stella Rossa (21); Mercoledì 15 gennaio Milan-Girona (21); Mercoledì 29 gennaio Dinamo Zagabria-Milan (21).

JUVENTUS: Mercoledì 2 ottobre Lipsia-Juventus (21); Martedì 22 ottobre Juventus-Stoccarda (21); Martedì 5 novembre Lille-Juventus (21); Mercoledì 27 novembre Aston Villa-Juventus (21); Mercoledì 11 dicembre Juventus-Manchester City (21); Martedì 14 gennaio Bruges-Juventus (21); Mercoledì 29 gennaio Juventus-Benfica (21).

ATALANTA: Mercoledì 2 ottobre Shakhtar-Atalanta (18.45); Mercoledì 23 ottobre Atalanta-Celtic (18.45); Mercoledì 6 novembre Stoccarda-Atalanta (21); Martedì 26 novembre Young Boys-Atalanta (21); Martedì 10 dicembre Atalanta-Real Madrid (21); Martedì 14 gennaio Atalanta-Sturm Graz (21); Mercoledì 29 gennaio Barcellona-Atalanta (21).

BOLOGNA: Mercoledì 2 ottobre Liverpool-Bologna (21); Martedì 22 ottobre Aston Villa-Bologna (21); Martedì 5 novembre Bologna-Monaco (21); Mercoledì 27 novembre Bologna-Lille (21); Mercoledì 11 dicembre Benfica-Bologna (21); Martedì 14 gennaio Bologna-Borussia Dortmund (21); Mercoledì 29 gennaio Sporting-Bologna (21).